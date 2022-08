Elezioni, chiuse le liste: i nomi in lizza per un posto in Parlamento

Presentate in Corte d'Appello, che entro mercoledì alle 20 avrà tempo per esprimersi sulla regolarità della documentazione Sono 23 le liste presentate in Umbria per le elezioni politiche del 25 settembre. La Corte d’Appello entro martedì alle 12 accerterà la regolarità della documentazione presentata. Centrodestra Camera: Umbria 1 Virginio Caparvi (Lega); Umbria 2 Raffaele Nevi (FI).

Senato: Franco Zaffini (FdI). Lega Camera proporzionale: Valeria Alessandrini, Simone Pillon, Maria Cristina Canuti, Federico Brizi. Senato proporzionale: Luca Briziarelli, Francesca Mele. Fratelli d’Italia Camera: proporzionale Emanuele Prisco, Chiara La Porta, Marco Squarta, Eleonora Pace. Senato: proporzionale Antonio Guidi e Margherita Scoccia. Forza Italia Camera: proporzionale Catia Polidori. Senato: proporzionale Fiammetta Modena. Noi moderati Centrosinistra Camera uninominale: Umbria 1 Stefano Vinti (Pd); Umbria 2 Francesco De Rebotti (Pd). Senato uninominale: FedericoNovelli (Psi). Partito democratico Camera: proporzionale Anna Ascani, capolista, Pierluigi Spinelli, Claudia Ciombolini, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. Senato: proporzionale Walter Verini, Manuela Pasquino. +Europa Camera plurinominale: Giuseppina Barluzzi, Riccardo Pannacci, Silvia Malavasi, Antonio Zurino. Senato plurinominale: Anna Maria Corazza, Adriano Mencarelli. Verdi – Sinistra Italiana Camera plurinominale: Elisabetta Piccolotti, Enrico Paci, Antonietta Alonge, Simone Piccotti. Semato plurinominale: Alfonso Morelli, Francesca Arca. Insieme per il futuro Camera plurinominale: Filippo Gallinella, Laura Agea, Guido Perosino, Flora Conti. Senato plurinominale: Sergio Vaccaro, Luciana Nervegna. Movimento 5 stelle Camera plurinominale: Emma Pavanelli, Andrea Liberati, Angelica Trenta, Gino Di Manici Proietti.

Uninominale: Umbria 1 Ilaria Gabrielli; Umbria 2 Alessandra Ruffini. Senato plurinominale: Raffaella Brunozzi, Rodolfo Rughi.

Uninominale Umbria: Federico Pasculli. Terzo polo (Azione – Italia Viva – CiviciX) Camera plurinominale: Giacomo Leonelli, Marta De Angelis, Stefano Stefanucci, Luciana Bassini.

Uninominale: Umbria 1 Carla Casciari; Umbria 2 Franco Barbabella. Senato plurinominale: Leonardo Grimani, Vittoria Garibaldi.

Uninominale: Donatella Porzi. Italia sovrana e popolare Camera plurinominale: Martina Carletti, Paolo Zioni, Claudia Castangia, Andrea Moretti.

Camera uninominale: Umbria 1 Patrizia Casavecchia; Umbria 2 Matteo Natalini. Senato plurinominale: Nicola Lanza, Anna Maria Maltempi.

Senato uninominale Umbria: Francesco Sciamannini. Italexit Camera plurinominale: Giorgia Venerandi, Federico Vecchiarelli, Sabina Sofia Cipriani, Stefano Babucci.

Camera uninominale: Umbria 1 Andrea Bindocci; Umbria 2 Maela Peraio. Senato plurinominale: Barbara Trincia, Claudia Batini.

Senato uninominale: Umbria 1Angelo Baldinelli. Alternativa per l’Italia Unione popolare con De Magistris Camera plurinominale: Simona Brinachinelli, Lorenzo Marcellini, Tiziana Santoni, Matteo Vitiello.

Camera uninominale: Umbria 1 Benedetta Calderigi; Umbria 2 Roberto Ghiandoni. Senato plurinominale: Miche Pattoia, Santantha Pescara.

Senato uninominale Umbria: Augusto Mangoni.

Movimento per la vita Camera plurinominale: Maurizio Martucci, Alessandra garaffa, David Urru, Sabina Pierangeli.

Camera uninominale: Umbria 1 Alessandra Garaffa; Umbria 2 David Urru. Senato plurinominale: Marinella Giulietti, Alessandro Tulli.

Senato uninominale Umbria: Marinella Giulietti. Partico comunista italiano Camera plurinominale: Michele Froscianti, Lenina Fabrizi, Davide Benedetti, Mariastella Traversini.

Camera uninominale: Umbria 1 Anna De Carlo; Umbria 2 Matteo Galli. Senato plurinominale: Fabio Sebastiani, Serena Marchegiani.

Senato uninominale Umbria: Carlo Romagnoli. Italia dei diritti Noi di centro Gilet arancioni Partito animalista Destra unita Forza nuova Vita (notizia in aggiornamento)