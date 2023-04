Elezioni a Cannara, Sirci sfida Gareggia | Le liste

Il centrosinistra si affida ad una giovane insegnante per sbarrare la strada al sindaco uscente

Alessia Sirci sfida Fabrizio Gareggia per la fascia di sindaco a Cannara. Il 14 e 15 maggio il centrosinistra, con la lista Insieme per Cannara, si affida alla giovane insegnante di italiano e storia per togliere il Comune al centrodestra, provando a sbarrare la strada al sindaco uscente Gareggia e alla sua lista Cannaresi liberi.

Questi i nomi in lista per il Consiglio comunale