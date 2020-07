Opus & Light, alla Madonna del Pozzo “Circuiti” di Edvige Cecconi Meloni

E’ stata inaugurata il 18 luglio, e durerà fino al 16 agosto 2020, la nuova mostra della serie “Opus & Light” alla Madonna del Pozzo di Spoleto. Si tratta di “Circuiti”, esposizione di Edvige Cecconi Meloni, a cura di Studio A’87 di Franco Troiani.

SPOLETO / MUSEO MADONNA del POZZO, Porta Monterone, 5 (18 Luglio – 16 Agosto 2020)

“OPUS & LIGHT” Progetto di Studio A’87 (Con il Patrocinio del Comune di Spoleto).

EDVIGE CECCONI MELONI //“ Circuiti ” Dal cerchio al centro, dal centro al cerchio

Inaugurazione: Sabato 18 Luglio 2020 ore 18-20 (opere visibili giorno e notte ad orario continuato)

“Il sanguinoso cammino riporta dove si era partiti, ma ad una profondità vertiginosa. Affinché si raggiungesse il centro immobile dell’esistenza, perché la forma potesse compiersi perfettamente, distruggendosi, occorreva tutta la pazienza, lo sforzo di un viaggio circolare, dal principio alla fine illuminata dalla certezza del destino…” (E.C.M.)

Edvige Cecconi Meloni è nata ad Urbino nel 1993. Vive e lavora tra Spoleto e Milano.

Diplomata all’Istituto Statale d’Arte “Leoncillo Leonardi” (Sez. Scenografia) di Spoleto. Ha frequentato lo IUAV di Venezia con indirizzo Arti Visive e Teatro.

Conseguita la laurea magistrale in Visual Cultures e Pratiche Curatoriali presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dedicando il percorso della tesi al rapporto epistolare avvenuto tra la poetessa Cristina Campo e lo scrittore Alessandro Spina, a partire dagli anni Sessanta e pubblicato in Carteggio, fortificando la passione artistica e letteraria per il concetto della lettera.

Esposizioni recenti – 2019: Segnalibro d’artista , mostra collettiva a cura di Giorgio Lodetti e Gianni Ottaviani, Libreria Bocca, Milano;2019: Carte da decifrare, musica, arte e cultura, Dust off days Festival, a cura di Francesca Zampin, Imperia;2019: Dal fondo, desiderare, installazione sonora, MACRO Asilo (Museo d’Arte Contemporanea di Roma); 2018: Modulo, mostra collettiva in collaborazione con Bottega d’Arte Ceramica Gatti,Officina Matteucci, Faenza; 2018.

Nel mio giardino, premiazione del Concorso Fotografico Nazionale “Nel mio giardino” a cura diMarcello Sparaventi, Galleria Comunale Santa Croce, Cattolica; 2018: L’una, Premio Internazionale Libro d’Artista Torrita di Siena, Fondazione Torrita Cultura; 2018: Lettere non pervenute, Museo di Storia Naturale, Festival di arte contemporanea Fuori Visioni, a curadi Anna Crepaldi e Mariangela Vitale e realizzato in collaborazione con la Società Piacentina di Scienze Naturali, Piacenza.

2017: Presenze, Mostra personale a cura di Mario Teleri, Spazio espositivo Latteria moderna, Biason, Venezia; 2016: Verbum de verbo, Spoleto Contemporanea a cura di Gianluca Marziani, Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto.

“OPUS & LIGHT” (1997- 2020) SPOLETO – Museo Madonna del Pozzo dei Miracoli, progetto ideato da Franco Troiani (STUDIO A’87).

Da oltre 22 anni, a cadenza mensile o bimestrale, prevede interventi di singoli artisti e operatori culturali invitati a confrontarsi con la specificità del più piccolo museo dell’Umbria impreziosito da un ciclo di affreschi che racchiude in sé un intero secolo della storia della pittura italiana (1493-1600).

Protegge la bellezza della Madonna con Bambino e Santi dipinti nella parete frontale, “opera di Bernardino Campilio, ultimo pittore autoctono spoletino, prima dell’avvento di Giovanni Spagna e di Jacopo Siculo, seguaci rispettivamente del Perugino e di Raffaello”… // Opere visibili ad orario continuato, giorno e notte.