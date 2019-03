Edizione speciale della rivista patinata ECO, “Norcia e dintorni” dedicata alla 56^ Mostra Mercato del Tartufo Nero

share

Paesaggi della Valnerina, le eccellenze della gastronomia, servizi, curiosità e interviste. Questo è l’emozionante speciale di UMBRIA CRONACA, dal titolo NORCIA e DINTORNI, che dedica alla 56° Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato 100 pagine patinate di ECO.

La kermesse, giunge al suo ultimo weekend, dal 9 al 10 marzo, e vede quest’anno il ritorno degli stand in piazza san Benedetto. Il giornale ECO, diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini e coordinato dall’editore Paolo Tosti, vede in redazione Sandro Petrollini, Gian Paolo Stefanelli, Giovanni Picuti, Mauro Silvestri, Eugenio Branca, Paolo Fontanini, Lucia Smurra, Susanna Moratelli. Hanno collaborato Michele Zappia, Massimiliano Della Gala, Patrizia Cavalletti, Rita Chiaverini, Carlo Pagliacci, Sabatino Giovannini, Daniele Sciurpa, Stefano Pettinari, Arianna Verucci, Fabiola Gentili, Francesco Carlini.

E’ distribuito in omaggio e, come tutti gli altri numeri che edita in Umbria, è un numero da collezione. E’ uno speciale ricco di tante foto e servizi che raccontano Norcia e la Valnerina attraverso la penna di illustri autori. Fra gli articoli, un’intervista al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che parla del nuovo distaccamento di Norcia; un contributo del generale Massimiliano Della Gala, comandante della legione carabinieri dell’Umbra; la storia delle tre pastorelle di Rescia, scritta da Giovanni Picuti; l’intervista ad Eugenio Perugini, il giovanotto di sant’Anatolia di Narco che, alla veneranda età di 96 anni, ancora si arrampica sulla scala per potare i piantoni.

L’editoriale “Prima pagina” è firmato da una delle penne più prestigiose del giornalismo umbro, Sandro Petrollini, il quale stigmatizza le istituzioni ad evitare che i terremotati brancolino ancora nel buio, perché nel balletto di responsabilità sui tempi, tutti giocano a nascondino. Scrive Petrollini “E’ come una via crucis. Si sente ancora nell’aria il peso di un’enorme tragedia senza lo spiraglio della resurrezione in tempi brevi. Da molti anni, in questo periodo in cui l’inverno fa le barricate per ritardare l’arrivo della primavera, salgo a Norcia per una grande boccata d’ossigeno. Da tre anni è una via crucis.”

Art Director della rivista ECO è Pierpaolo Ramotto, mentre la grafica e l’impaginazione sono di Marco Properzi. Hanno collaborato con le foto il Centro Documentazione video VV.F Perugia, Franco Ciminari, Giuseppina Ceccarelli, Maurizio Biancarelli, Alfonso Della Corte, Carlo Vecchioli, Massino dell’Orso, Grate&Maglione, Nicola Rossi, Rita Peccia. Il giornale è stato stampato dalle Grafiche Millefiorini di Norcia.

share

Stampa