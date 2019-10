Ecco le foto del “nuovo” Teatro Morlacchi

Eccolo il “nuovo” Teatro Morlacchi, dopo il restauro finanziato attraverso Art Bonus da Brunello Cucinelli. E proprio l’imprenditore, insieme alla figlia Federica, al sindaco Andrea Romizi, al direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino e al direttore del Teatro Morlacchi Aldo Lorenzi, ha assistito allo spettacolo “Si nota all’Imbrunire”, con Silvio Orlando, che ha aperto la Stagione 2019/2020 del Teatro Morlacchi.

Dopo il primo stralcio che ha riguardato il rifacimento dell’ingresso e della biglietteria del teatro, dei bagni e dei camerini, il pavimento dei palchi e il pavimento laterale del palcoscenico, per un investimento complessivo di 570mila euro, si sta per concludere il secondo stralcio dei lavori per complessivi 1.040.000 euro di cui 640mila euro finanziati dalla Fondazione Cucinelli e 400mila dal Comune. Sono state sostituite tutte le poltrone della platea e le sedie dei palchi, le pavimentazioni in legno della platea e del palcoscenico e si è provveduto a consolidare con un intervento strutturale l’area del palcoscenico che affaccia su via del Verzaro e su via del Cotogno ai fini della sicurezza.

Resta, quindi, da completare la manutenzione straordinaria della facciata su piazza Morlacchi, che – come previsto dal cronoprogramma – sarà completata entro febbraio 2020.

Romizi: “Un altro gioiello torna a splendere grazie a Brunello Cucinelli”

Ed è stato proprio Brunello Cucinelli, in apertura dello spettacolo, ha dato il benvenuto al pubblico presente nel rinnovato teatro, invitando tutti all’inaugurazione ufficiale che avverrà ad anno nuovo. Ringraziamenti da parte del Sindaco Romizi al mecenate, ma anche allo staff del teatro e agli uffici comunali che hanno seguito la progettazione e l’esecuzione dei lavori (lavori effettuati dalla Edil Domus di Giugliano in Campania e per quanto riguarda le poltrone dalla TMA di Padova). Il sindaco ha tenuto a sottolineare i miglioramenti apportati: “Un altro gioiello della città – ha detto – torna a splendere grazie alla generosità di Brunello Cucinelli, dei mecenati e di Art Bonus”.

Nuovo concorso per il Morlacchi

Quest’anno, peraltro, il teatro Morlacchi concorre per il Comune di Perugia al concorso nazionale “Art Bonus progetto dell’anno”, promosso da Ales S.p.A. (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e Promo PA Fondazione – LuBeC.

La propria preferenza si può esprimere sul sito www.concorsoartbonus.it oppure attraverso i canali social di Art Bonus, su Facebook (pagina https://www.facebook.com/artbonus14/) e su Instagram, (@ArtBonus https://www.instagram.com/art_bonus/). I voti accumulati sui social da ogni singolo progetto fino al giorno della chiusura delle votazioni faranno cumulo con i voti registrati sulla piattaforma. Ogni utente, anche sui social, potrà votare più progetti. In totale, quindi, ogni persona avrà a disposizione per ciascun progetto 3 voti, uno su ciascuno dei 3 canali di votazione. Sarà possibile votare fino alle ore 12.00 del 7 gennaio 2020, esprimendo un’unica preferenza per ciascun progetto.

