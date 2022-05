E45, lavori su viadotto "Antignano", svincolo Pierantonio chiude per un mese - Tuttoggi

Da stasera (20 maggio) fino al 20 giugno chiuso l’ingresso di Pierantonio in direzione Cesena

Nuovi lavori (e chiusure) sulla E45. Stavolta le opere di risanamento e miglioramento sismico riguarderanno il viadotto “Antignano”, a Pierantonio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito in corrispondenza del cantiere sarà consentito sulle sole corsie di sorpasso, mentre lo svincolo di Pierantonio sarà temporaneamente chiuso in ingresso (nella foto) – per chi viaggia in direzione Cesena – a partire dalle 22 di questa sera (venerdì 20 maggio). Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 giugno.