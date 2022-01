E’ morto Tommasino, Spoleto perde un pezzo della sua storia

Tommaso Laureti, detto Tommasino, storico commerciante di stoffe e tessuti, si è spento a 96 anni | Il cordoglio dell'amministrazione comunale

Si è spento Tommaso Laureti, da tutti conosciuto come Tommasino, il nome del suo storico negozio di tessuti e abbigliamento di piazza del Mercato e della catena di esercizi commerciali della famiglia.

Tommasino aveva 96 anni. Ed era un’istituzione a Spoleto, dopo 80 anni di lavoro nel commercio. Prima un piccolo negozio, poi l’attività più grande, fino all’apertura di altri due punti vendita. Maestro del lavoro, Tommasino diventa proprietario dello storico negozio di tessuti in piazza del Mercato nel 1945, dopo dieci anni di lavoro come ragazzo di bottega. Un impegno che prosegue nella Spoleto del secondo dopoguerra e poi del boom economico, fino ad aprire nel 1970 il secondo negozio in viale Trento e Trieste, facendolo diventare uno dei punti di riferimento del settore a livello regionale con negozi anche a Terni e Bastia Umbra.

Un’attività poi passata con successo ai figli, ai quali Tommasino ha insegnato tanti segreti di questo lavoro.

I funerali

I funerali saranno celebrati lunedì 24 gennaio alle ore 15.45 nella chiesa di San Pietro.

Il cordoglio del sindaco Sisti

“Accogliamo la scomparsa di Tommaso Laureti con il dispiacere che si prova quando viene a mancare una persona dalle doti umane e professionali degne di ammirazione e di lode”, le parole con cui il sindaco Andrea Sisti ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Tommasino, storico commerciante di tessuti di Spoleto.

“Parliamo di un uomo dotato di una tempra veramente d’altri tempi, impegnato e concentrato nel realizzare il suo progetto lavorativo, ma allo stesso tempo disponibile con gli altri, loquace e sorridente, apprezzato per la sua capacità di essere in sintonia con le persone, per il piacere mai celato di vivere pienamente la sua città”.

Trippetti: perdiamo un pezzo di storia della nostra città

“Perdiamo un altro pezzo di storia della nostra città – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti – un uomo e un professionista che ha attraversato il secolo scorso diventando esempio di tenacia, abnegazione, intelligenza e capacità imprenditoriale. La scomparsa di Tommasino Laureti è una notizia che ci rattrista e ci addolora, perché viene a mancare una persona che tutti conoscevamo e a cui in tantissimi ci sentivamo legati per quel suo modo di stare al mondo pieno di lealtà e gentilezza, caparbietà e disponibilità”.

Alla famiglia laureti il cordoglio della redazione di Tuttoggi.info.