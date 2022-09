E’ morto Salani, politica umbra e comunità marscianese in lutto

Ma oltre che dal mondo politico, le parole di cordoglio per la famiglia arrivano dalla comunità marscianese tutta, che ne ricorda l’altruismo e l’impegno per i giovani. Con tanti bei ricordi legati alle gite scolastiche e alle trasferte sportive, con la sua attività imprenditoriale di trasporto pubblico non di linea e di autonoleggio con conducente. Rimasto marscianese doc, anche dopo il suo trasferimento a Perugia.