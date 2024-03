E’ morto Marino Mignini, con lui Ponte primo sponsor in Serie A

Cavaliere al merito del Lavoro, l'imprenditore aveva fatto conoscere il Pastificio Ponte, poi la presidenza della Mignini&Petrini

E’ morto, all’età di 91 anni, Marino Mignini, storico imprenditore perugino, presidente della Mignini&Petrini Spa, azienda leader in Italia nel settore mangimistico, Cavaliere al merito del Lavoro.

Appena laureato in economia e commercio, all’inizio degli anni Sessanta era entrato nella Molino e Pastificio Ponte di Ponte S. Giovanni a Perugia di cui era diventato, nel tempo, direttore generale e successivamente amministratore delegato.

È stato un imprenditore capace di intuire le evoluzioni della società e di anticipare il cambiamento. La sua guida diede un notevole impulso all’azienda. Con lui il marchio Ponte si affermò a livello nazionale e l’azienda si sviluppò anche sul piano internazionale con importanti investimenti all’estero.

Marino Mignini fu il primo imprenditore a sponsorizzare una squadra di calcio. Nella stagione 1978-1979 per la prima volta, con Ponte, il marchio di un’azienda compare su una maglia, la maglia rossa del Perugia del presidente Franco D’Attoma. Nascono così gli sponsor sulle maglie di calcio in Italia (nella foto sulla maglia del bomber Paolo Rossi).

Risale al 2007 la nascita del gruppo Mignini&Petrini, oggi guidato dal figlio Mario Mignini, frutto dell’unione di due storiche aziende dell’industria alimentare italiana. Entrambe le aziende producevano farine e semole per la produzione di pasta ad uso alimentare umano, presso i rispettivi molini della pasta Ponte e della Petrini a Bastia Umbra ed entrambe, intorno agli anni Cinquanta si erano specializzate nella produzione e commercializzazione di mangimi zootecnici per tutte le tipologie di animali.

Cordoglio a nome dell’amministrazione comunale di Perugia è stato espresso dal sindaco Andrea Romizi.

Le condoglianze del sindaco di Bastia Umbra:

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Amministrazione Comunale, commossi per la scomparsa del Cav. Marino Mignini esprimono sentito cordoglio ai suoi familiari. Una perdita, quella del Cav. Mignini, che ci addolora, non possiamo non ricordare il suo spirito collaborativo nei riguardi dell’Amministrazione Comunale e per la sensibilità dimostrata nell’ospitare il Rione Moncioveta. Alle nostre condoglianze si uniscono l’Ente Palio e il Rione Moncioveta. Il nostro territorio perde un grande imprenditore, una figura innovativa legata anche alla nostra città, dove senza dubbio ha manifestato le sue doti imprenditoriali. Al figlio Mario, a tutta la sua famiglia, giungano le nostre più sentite condoglianze.