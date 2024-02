E' morta Vincenza Mari, lutto nello sport e nell'imprenditoria - Tuttoggi.info

Il mondo dello sport e dell’imprenditoria, a Spoleto e in Umbria, in lutto per la scomparsa di Vincenza Mari, colpita da un male incurabile. Il triste annuncio è stato dato dalla Nuova Pallavolo Spoleto.

Sotto la presidenza di Vincenza Mari la Marconi Monini Spoleto aveva disputato esaltanti campionati in A2, sfiorando la massima serie. Era stata poi tra gli artefici del progetto della Nuova Pallavolo Spoleto. Ma soprattutto ha rappresentato un punto di riferimento per tanti giovani del territorio.

“Il pensiero va ai suoi cari e alla famiglia Monini – scrive la Nuova Pallavolo Spoleto – azienda alla quale ha dedicato tanti anni della sua vita. Fai buon viaggio Vincenza, ci mancherai tanto”.

Una notizia che è stata accolta con dolore e commozione dalle tante persone che hanno conosciuto Vincenza per la sua attività in ambito sportivo e professionale.