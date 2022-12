E’ della perugina Laura Ferroni il cappelletto più buono dell’Umbria

L’atmosfera non è stata quella di una gara ma piuttosto quella di una grande festa dove si cucina per i propri familiari o amici. Gli sfidanti hanno creato un luogo di competizione sano e divertente, dove scambiarsi consigli, ingredienti e anche molti sorrisi. Durante la preparazione Silvana Moretti, la vincitrice dell’edizione passata del Cappelletto d’Oro, ha supervisionato la gara e distribuito con generosità consigli per la buona riuscita del piatto. Insieme a lei anche Michele Piselli che ha coordinato la meticolosa parte tecnica necessaria per la preparazione dei cappelletti.

“Secondo la tradizione il cappelletto perfetto deve avere la dimensione del cucchiaio” ha detto Cristiano Minelli dell’Università dei Sapori di Perugia, giurato della competizione insieme a Cinzia Borgonovo di Slow Food Perugia e Salvatore De Iaco di Slow Food Perugia. I giurati hanno assaggiato i cappelletti dei finalisti e decretato i vincitori, premiati al teatro della Sapienza alla presenza dell’assessore al Commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli che ha sottolineato l’importanza delle tradizioni enogastronomiche locale anche nella valorizzazione del territorio e la necessità di tramandarle alle nuove generazioni. Antonio Donato, fondatore del premio, ha dato appuntamento alla terza edizione del contest, pieno di nuove sorprese all’insegna della tradizione e alla valorizzazione dei sapori del territorio.