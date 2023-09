Duomo Orvieto, M° Cambri e Giulio Scarpati per il 500° della morte di Signorelli - Tuttoggi.info

Duomo Orvieto, continuano le iniziative per il 500° della morte di Signorelli. Esibizione artistica del M° Cambri e Scarpati

Continuano le iniziative promosse per il 500esimo anniversario della morte di Luca Signorelli, con una serata eccezionale che avrà realizzazione presso la Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto Sabato 30 Settembre 2023 alle ore 21:30. L’Opera del Duomo, in stretta collaborazione con Unitre Orvieto e Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”, presenta “Quanta luce nel mondo”: l’arte pianistica di un concertista di calibro internazionale come Riccardo Cambri si unisce alla qualità interpretativa di un protagonista del teatro quale è Giulio Scarpati, così da far risaltare il messaggio di Fede e Speranza di cui sono testimoni gli affreschi del Signorelli.

Quanta luce nel mondo, protagonisti il M° Cambri e Giulio Scarpati

Nell’originale progetto artistico ideato dal M° Cambri, che si è avvalso della consulenza storico-letteraria della Prof.ssa Fioralba Salani e dell’Arch. Raffaele Davanzo, si capta l’invito all’osservazione e al riconoscimento del Bene e dell’Amore nel vivere quotidiano attraverso la contemplazione del capolavoro custodito nella Cappella Nova, da cui emana una luce sublime. Luce che è Speranza di Salvezza, Riconciliazione e Risurrezione. Luce che è Aurora di un nuovo mondo, il Rinascimento, e di Nuova Vita, quella eterna abbracciata dall’Amore di Dio e nutrita della pienezza della Sua Misericordia.

Il repertorio musicale presenterà composizioni di Beethoven (Sonata Op.53 “Aurora”), Liszt e Debussy. Il M° Scarpati declamerà testi di Jacopone da Todi, Sant’Agostino, Madre Speranza di Gesù e Papa Bergoglio.

Ingresso su prenotazione. Email: opsm@opsm.it; tel: 0763342477 (selezionando 1 – biglietteria).