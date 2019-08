Due tifernati finaliste a Miss Italia, è la prima volta nella storia del concorso

share

Per la prima volta nella storia del concorso due ragazze di Città di Castello saranno alla finale di Miss Italia, in programma a Jesolo il prossimo 6 settembre. Dopo Leila Rossi (già qualificata in quanto Miss Umbria), infatti, anche Linda Volpi, dopo aver passato le prefinali di Mestre ieri sera, si è aggiudicata un posto tra le 80 ragazze che si contenderanno la corona della più bella della Nazione.

“È una grande soddisfazione – ha commentato il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta – Invito i tifernati a votare quando la scelta sarà affidata agli spettatori. Meritano il nostro sostegno e il nostro incoraggiamento, non credo infatti sia mai successo che due ragazze tifernati accedano contemporaneamente alla finale di Miss Italia. Un motivo in più per tifare per loro anche se, comunque vada, per noi hanno già vinto”. La serata finale andrà in onda il 6 settembre su Rai Uno.

