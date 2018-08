Due serate di beneficenza per il “Chianelli” in ricordo di Giuseppe Capociuchi

Tutta la comunità di Doglio – frazione di Montecastello di Vibio – è impegnata nei preparativi per l’organizzazione, a ridosso del Ferragosto, di due giornate di beneficenza in cui verranno raccolti fondi in favore del “Comitato per la Vita Daniele Chianelli” per sostenere il Reparto di Ematologia di Perugia e in ricordo di Giuseppe Capociuchi, che si è sempre distinto nella sua comunità per l’impegno e la generosità.

Tutti ricordano Giuseppe come un ragazzo pieno di doti morali oltre che per la dignità nell’affrontare la malattia. Siamo certi che nessuno vorrà rinunciare a portare il suo contributo e sia gli organizzatori dell’associazione Sant’Antonio da Padova che la famiglia, sin da ora, desiderano ringraziare tutti coloro che a vario titolo saranno presenti o vorranno dare il proprio contributo.

Si comincerà sabato 11 agosto alle ore 17,30 con la presentazione del libro di Federico Panzetta: “Tra storia e storie: 1000 anni di presenza camaldolese nei luoghi dell’infanzia”. Il libro ripercorre un intreccio millenario fra la storia dell’ordine camaldolese e quella di quattro antiche abbazie che corrispondono ai nomi di S. Bartolomeo – la “Pasquarella” in Comune di Baschi, S. Maria in Monte e S. Arcangelo alla Canonica in Comune di Todi, Poggio San Quirico in Comune di Monte Castello di Vibio e S. Maria in Silva in Comune di San Venanzo. La presentazione del volume che è patrocinata dal Comune di Monte Castello di Vibio con la presenza del Sindaco, Daniela Brugnossi e dell’autore, sarà svolta, da Roberto Cerquaglia.

A seguire, alle ore 20,00, si svolgerà la cena tradizionale per le vie del paese che avrà come protagonisti: spaghetti all’Amatriciana, cinghiale alla cacciatora, involtini alla dogliese. La serata sarà allietata dai “4X8” e Massimiliano Zucconi.

La seconda giornata si terrà martedì 14 agosto in cui cambierà il menù ma non la qualità. L’Associazione proporrà: penne alla dogliese, cinghiale alla cacciatora, stinco di maiale al forno. La serata sarà allietata da “Livio Live”.

(foto Silvio Sorcini – I luoghi del Silenzio)

