Due Mondi, "ieri e oggi" con Philip Glass e Aaron Copland | Al Festival la musica dei compositori USA - Tuttoggi

Da alcune pagine storiche di Philip Glass, Terry Riley e Steve Reich su organi e tastiere elettriche originali di quegli anni alla musica di Missy Mazzoli, Christopher Cerrone, Timo Andres e Armando Bayolo, tutti raramente eseguiti in Italia. Ogni brano racconta una storia di curiosità e ricerca: dall’omaggio di Michael Daugherty a These Boots are made for walkin’ di Nancy Sinatra alle armonie di Michael Torke organizzate ispirandosi all’elenco telefonico, dall’incantamento timbrico dei vasi da fiore/percussioni di Christopher Cerrone alle sonorità industrial/rock di David Lang.

La musica americana torna sui leggii in Piazza Duomo anche per l’atteso concerto finale del Festival, domenica 10 luglio alle ore 19:30, affidato ad Antonio Pappano e all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Barbara Hannigan è la voce solista di Knoxville: Summer of 1915 per soprano e orchestra di Samuel Barber, a cui segue la sinfonia “americana” per eccellenza, la Terza di Aaron Copland.

La proposta musicale include jazz ed elettronica, barocco e contemporanea, dai concerti con la straordinaria voce di Barbara Hannigan (2 e 3 luglio), anche direttrice d’orchestra, alla originale performance di Tovel (8 e 9 luglio), tra sculture di pianoforti preparati ed elaborazione elettronica. Da non perdere le voci di Mariza (30 giugno), Dianne Reeves (3 luglio) e Angélique Kidjo (7 luglio) in Piazza Duomo con i loro speciali concerti per Spoleto