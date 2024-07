Dream Ap, ad Assisi un progetto di co-housing sociale con attività lavorativa | Le anticipazioni - Tuttoggi.info

Sarà presente al lancio dell'iniziativa anche il ministro Locatelli

Un progetto di co-housing, un ristorante e una casa vacanze: tutto nascerà nel centro storico di Assisi, grazie alla collaborazione del Comune con l’Associazione italiana persone down, che ha anticipato i dettagli del progetto Dream Ap, nello specifico Dream Ap Home for Life, il Dream Ap Restaurant e la Dream Ap Holiday Home, anche se ufficialmente il progetto sarà presentato giovedì 11 luglio alle 18, alla presenza tra l’altro del ministro Alessandra Locatelli.

La homr for live sarà “la casa dove ogni ragazzo potrà sperimentare autonomia e relazioni. Un co-housing nel cuore di Assisi, dove poter trascorrere weekend insieme…fino alla vita. Una ventina i ragazzi circa del territorio, divisi in gruppi, che potranno sperimentare weekend nel corso del primo biennio di attività (2025/2027). Poi, a partire dal terzo anno (2028), accogliere stabilmente 7/10 ragazzi in co-housing”.



Il nostro gruppo – anticipa ancora Aipd – potrà vivere in modo ancora più profondo il valore dell’Appartenenza, dell’Accoglienza, dell’Allegria, dell’Amicizia, dell’Abbraccio, attraverso il Dream Ap Restaurant e la Dream Ap Holiday Home saranno le Attività dei nostri giovani, un intimo ristorante e una casa vacanza nel cuore di Assisi, che diventino una prima occupazione per i ragazzi, una grande e importante responsabilità e una fonte di risorse per sostenere i costi del co-housing. “Il nostro gruppo dovrà impegnarsi quotidianamente nell’Accoglienza, donando agli ospiti che giungeranno il proprio sorriso contagioso, perché loro, più di altri, potranno insegnare al Mondo a rileggere la Vita con gli occhi dell’Allegria”.

“Quindici circa sono gli ospiti che potranno essere accolti con continuità nella sala ristorante. I nostri ragazzi, nelle loro eleganti divise…serviranno cibi e sorrisi! … e quotidianamente (coadiuvati da un cuoco e sostenuti da operatori) saranno impegnati nell’attività ristorativa, con turnazione, nel rispetto dell’impegno che ciascuno potrà sostenere. Verranno organizzati eventi e momenti preziosi, in cui il valore dell’Accoglienza si rivestirà dei colori più veri. Accanto al nostro Restaurant, 2 mini-appartamenti saranno pronti ad accogliere 2/4 persone ciascuno. Questo – conclude la nota stampa – il nostro Sogno, nel nome di Francesco: un co-housing, un Restaurant e una Holiday Home nel cuore di una città che dell’Accoglienza ha fatto la sua Storia più vera”.

Il progetto coinvolge, oltre agli enti organizzatori, anche altre istituzioni come la Regione Umbria, la Rai, la Diocesi, i frati, la Confindustria, la Confcommercio e i sindaci dei territori limitrofi. “Si tratta di un progetto – spiegano il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – che come amministrazione comunale abbiamo condiviso e vogliamo contribuire a realizzare. Assisi è la ‘casa naturale’ per accogliere le persone con fragilità e aiutarle a esprimere la propria dignità in un clima di fraternità e di rispetto delle diversità”.