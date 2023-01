Doppietta di Di Serio, il Perugia vince con merito a Bari 2-0 | Pagelle

25′ pt La prima conclusione del Bari è creata da un’azione personale di Falorunsho, che serve Benedetti, la cui conclusione è però parata a terra da Gori senza apprensione.

45′ pt UN MINUTO DI RECUPERO

46′ pt Ci prova Benedetti dalla distanza, senza fortuna.

46′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-0 Gara molto bloccata, con il Perugia che finora è riuscito a tenere lontani dalla propria area gli attaccanti avversari. Provando anche a creare insidie, con i movimenti di Di Carmine che prova ad aprire spazi per i compagni di squadra.

5′ st OCCASIONE PERUGIA Sulla conclusione di Olivieri, Caprile si salva di piede.

7′ st Dorval ribatte la conclusione di Santoro dopo un’azione insistita del Perugia, che con l’ingresso di Lisi sembra avere un impatto più offensivo sulla partita.

11′ st Di Carmine dal limite dell’area colpisce potente, la palla sfiora l’incrocio.

23′ st Azione personale di Mallamo, che però non inquadra la porta.

28′ st Sul contropiede del Bari, il pallone arriva a Folorunsho che calcia potente, ma sull’esterno della rete.

30′ st GOL PERUGIA, DI SERIO Sul cross di Casasola, Di Serio anticipa tutti di testa e batte Caprile. Il Perugia è meritatamente in vantaggio per quanto mostrato nel secondo tempo.

35′ st RADDOPPIA IL PERUGIA, DI SERIO L’attaccante entrato nella ripresa sigla la doppietta, finalizzando un rilancio di Rosi e battendo Caprile, dopo aver superato Vicari.

45′ st SARANNO 4 I MINUTI DI RECUPERO

49′ st FINISCE QUI, BARI-PERUGIA 0-2 Il Perugia passa al San Nicola con la doppietta di Di Serio, grazie ad un grande secondo tempo.

Tabellino e pagelle

Bari – Perugia 0-2

30′ e 35′ st Di Serio (P)

Bari: Caprile 6, Dorval 6, Di Cesare 5.5, Vicari 5, Mazzotta 6, Benedetti 6, Maiello 6, Maita 5.5, Botta 6 (16′ st Mallamo 6), Folorunsho 6.5, Antenucci 5 (16′ st Scheidler 5.5). All. Mignani 5.

Perugia: Gori sv, Rosi 6.5, Curado 7, Dell’Orco 7, Casasola 6.5, Iannoni 7 (26′ st Bartolomei 6.5), Santoro 7, Paz 5.5 (1′ st Lisi 6.5), Kouan 6 (19′ st Luperini 6), Di Carmine 6 (19′ st Di Serio 8), Olivieri 6 (40′ st Matos sv). All. Castori 8.

La partita dei Grifoni

Gori sv: praticamente inoperoso, se non per due conclusioni dalla distanza che non gli scaldano nemmeno i guanti.

Rosi 6.5: solido in difesa, anche con mestiere, lancia Di Serio per la rete del raddoppio.

Curado 7: insormontabile nel gioco aereo, attento nelle chiusure. Non lascia praticamente nulla agli attaccanti avversari.

Dell’Orco 7: partita impeccabile. Peccato per quel cartellino rimediato a centrocampo che gli costerà la prossima gara.

Casasola 6.5: sbaglia qualche pallone di troppo, però taglia perfettamente il cross da cui arriva il vantaggio del Grifo.

Iannoni 7: qualche pallone può essere gestito meglio, però è in ogni parte del campo. E una sua incursione poteva anche essere premiata con il calcio di rigore (26′ st Bartolomei 6.5: con il suo ingresso il Perugia perde qualcosa in fase di recupero, però ne guadagna in geometrie, trovando gli spazi giusti per affondare il Bari).

Santoro 7: partita di sostanza e di qualità, tra i migliori dei Grifoni.

Paz 5.5: tanta voglia di fare, ma anche tanti errori. E l’irruenza che lo porta spesso a fare falli inutili (1′ st Lisi 6.5: il suo ingresso contribuisce a dare la scossa al Perugia nella ripresa).

Kouan 6: da incursore tra le linee baresi potrebbe far male, anche se sbaglia molto (19′ st Luperini 6: qualità nei pressi dell’area avversaria, anche se può fare di più).

Di Carmine 6: gioca quasi da regista avanzato, per i compagni. Prova anche una delle poche conclusioni del primo tempo (19′ st Di Serio 8: è l’uomo della partita. La sua doppietta affonda il Bari. L’attaccante di cui Castagnini è in cerca nelle ultime ore del calciomercato è avvertito).

Olivieri 6: tanto lavoro, anche se in un primo tempo bloccato sono poche le occasioni per cercare la via della porta. Ci prova in avvio di ripresa, ma Caprile non si lascia sorprendere (40′ st Matos sv: entra nel finale per gestire il pallone).

All. Castori 8: è vero, non c’era Cheddira, ma uno degli attacchi più pericolosi della Serie B non riesce praticamente mai ad arrivare al tiro. Nella ripresa capisce che il suo Perugia può colpire e i suoi cambi sono premiati. In attesa di Frosinone – Benevento, il suo Perugia assapora la zona playoff. E sabato può agganciare il Brescia.