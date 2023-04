Doppia interruzione erogazione acqua ad Assisi, tutte le zone interessate - Tuttoggi.info

La Umbra Acque rimane a disposizione con il suo pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori dimanutenzione al serbatoio di Gabbiano:

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di lunedì 17 aprile 2023

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie/zone del Comune di Assisi:

Via Gabbiano

Via Pieve di Sant’Apollinare

Via della Palombara

Via del Vicinato

Via del Passaggio

Via San Giuseppe

limitrofe