Dopo oltre un anno e mezzo a ottobre riapre la Piscina comunale di San Giustino - Tuttoggi.info

L'impianto avevo chiuso i battenti per gli alti costi di gestione nel maggio 2022 | A gennaio l'immobile era finito all'asta ed è stato acquistato dal Centro Ginnico Buddy, che ora lo riporterà a nuova vita

Dopo oltre un anno e mezzo di stop, la Piscina comunale di San Giustino riaprirà i battenti il prossimo 2 ottobre.

La struttura era stata chiusa nel maggio 2022, a causa dei costi esorbitanti di gestione che la società ‘Azzurra’ non riusciva più a sostenere. Nel gennaio 2023, poi, l’immobile di via Alfieri che ospitava l’impianto era stato messo addirittura all’asta.

Ad aggiudicarsi l’ex opificio di oltre 3700 mq destinato ad attività sportiva – oltre alla piscina vi sono anche campi da calcetto – è stato il Centro Ginnico Buddy, associazione sportiva che già si occupa di ginnastica artistica e arrampicata nello stesso stabile.

Con l’acquisizione della piscina e la nuova gestione, l’Altotevere torna dunque a dotarsi di un altro importante impianto natatorio, che servirà nuovamente il grande bacino di utenza da Città di Castello fino alla Valtiberina toscana. In questo immenso territorio (dove i Comuni umbri sono ben 8), infatti, oltre la piscina tifernate vi era rimasta solo quella di Umbertide, decisamente proibitiva per gli sportivi di San Giustino, Sansepolcro e zone limitrofe.

A ottobre dunque la piscina sarà di nuovo funzionante e aperta per il nuoto libero, scuola nuoto, lezioni private, acqua fitness e attività neonatale e gestanti. Le iscrizioni in segreteria (in via Alfieri 6, San Giustino) partiranno dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì, ore 17-20, e il sabato dalle 10 alle 13. Il numero a cui rivolgersi è il 331 8084792 (anch’esso sarà attivo dall’11 settembre)