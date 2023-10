Dopo 4 anni il Kodokan Judo Fratta ritrova una palestra, la nuova sede alla scuola 'Di Vittorio' - Tuttoggi.info

La disponibilità del presidente della Uisp Volley Umbertide (gestore dei locali) e del Comune ha messo fine ad un contenzioso nato nel 2019

Dopo 4 lunghissimi anni finalmente il Kodokan Judo Fratta di Umbertide ha ritrovato una sede per i suoi allenamenti.

Grazie alla disponibilità del presidente della Uisp Volley Umbertide Raffaello Agea, dell’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon e del presidente del Judo Kodokan Fratta Mirco Diarena, è stato infatti raggiunto l’accordo che consente di usufruire dei locali nella palestra della scuola Di Vittorio, in attuale gestione proprio al Volley Umbertide.

Viene così trovata una soluzione permanente ad un contenzioso iniziato nel 2019, quando a causa di alcune questioni il Kodokan e la società che gestisce lo stadio Morandi – la Tiberis – non riuscirono a trovare un’intesa sugli spazi dedicati agli allenamenti di judo. Dopo rimbalzi tra palestre private e luoghi fuori dal territorio comunale (e senza mai una sede fissa), il campione paralimpico non vedente Michele Milli e compagni sono quindi tornati a prepararsi tutti insieme sul tatami, in uno spazio appositamente dedicato. Circa un anno fa era stato già il Comune a sistemare questo locale, adeguando un ambiente di circa 120 mq per ben 14mila euro.

L’avvio della stagione agonistica del Kodokan Judo Fratta nella nuova sede è avvenuto nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore Cavedon, del presidente della Seconda commissione consiliare Luca Santinelli, del campione Milli, del presidente del sodalizio Diarena e numerosi atleti. L’assessore allo Sport si è detto “orgoglioso e soddisfatto di aver presenziato. Abbiamo lavorato insieme per dare spazio a tutti in pace e armonia“.

“La spinta iniziale è venuta dalla grande amicizia che mi lega con Michele Milli, – ha aggiunto Santinelli – ma assieme all’assessore Cavedon abbiamo lavorato e ci siamo impegnati in questi mesi affinché ragazzi e bambini del Kodokan Fratta avessero un loro spazio. Oggi vederli allenarsi in questo spazio risistemato e rimesso a nuovo grazie anche al lavoro di tanti genitori è motivo di grande orgoglio e felicita. Grazie alla disponibilità di Volley Umbertide e del suo presidente Raffaello Agea oggi il maestro Mirco Diarena può tornare ad insegnare Judo in uno spazio adeguato e sicuro”.