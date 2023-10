Donna scompare nel bosco vicino al cimitero, ritrovata da soccorritori - Tuttoggi.info

Donna chiama l'amico "Mi sono persa vicino al cimitero e al bosco". Squadre di ricerca in azione a Guardea

Nella tarda serata di ieri, 19 ottobre, è giunto al Nue 112 l’allarme da parte di un cittadino di Montecchio. L’uomo ha riferito ai Carabinieri che una sua compaesana 70enne l’aveva contattato riferendogli di trovarsi, a bordo della propria autovettura, nei pressi del cimitero di Guardea ma di non riuscire ad orientarsi per far rientro a casa. L’uomo si era anche portato autonomamente in zona per soccorrerla ma non era riuscito a rintracciare l’amica, chiedendo così aiuto alle forze dell’ordine.

Carabinieri e Vigili del fuoco sulle tracce della scomparsa

Immediate le ricerche da parte delle pattuglie dell’Arma in circuito, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amelia e di alcune unità del Soccorso Alpino e Speleologico di Terni che, in breve tempo, guidate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Amelia, hanno consentito di rinvenire l’autovettura della donna abbandonata su una strada sterrata poco lontano dal cimitero. Dopo un’ulteriore ora e mezza di ricerche la donna è stata finalmente rintracciata nel bosco, a quasi due km dal luogo in cui aveva lasciato la vettura: era in evidente stato confusionale ed aveva dolore ad un ginocchio ma i successivi accertamenti sanitari, cui veniva sottoposta dopo esser stata trasportata all’Ospedale di Terni da personale del 118, hanno confermato il buono stato di salute complessivo.