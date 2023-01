Donna morta in casa, 'giallo' a Orvieto - Tuttoggi

Donna morta in casa, indagini a tutto campo dei Carabinieri. Ascoltate alcune persone presenti al momento del decesso

Un’anziana donna è stata trovata morta in casa dai Carabinieri di Orvieto e dai sanitari del 118. Sul fatto, accaduto a Baschi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, indagano i militari, visto che ci sarebbero molti aspetti da chiarire e che rendono tinta di ‘giallo’ questa vicenda. A iniziare dalla presenza di più persone in casa al momento della morte dell’anziana: gli inquirenti stanno sentendo tutte le persone presenti al momento del decesso della donna, per cercare di ricostruire la dinamica di una morte sulla quale la Procura vuole vederci chiaro.