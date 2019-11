Donna investita da un’auto, è grave: trasferita all’ospedale di Perugia

Una donna è stata investita da un’auto a Santa Maria degli Angeli, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul luogo dell’incidente, l’auto ha investito la donna che era a passeggio con un uomo, che è stato il primo a prestarle soccorso.

La signora stava attraversando la strada sulle strisce, nei pressi della farmacia comunale, quando è stata investita dall’auto. Forse il conducente non l’ha vista perché abbagliato dai fari delle vetture che giungevano in senso contrario. Questa è una prima ipotesi alla quale si sta lavorando.

La donna è stata raggiunta da un’autoambulanza del 118 da Assisi; i sanitari, vista la gravità delle ferite riportate, ne hanno disposto l’immediato trasporto all’ospedale di Perugia.

