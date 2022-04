Domenica festa a Elce per il Grifo e per Leo: il programma

Ritrovo davanti allo storico murales con Comotto, Angella e Sgarbi per l'aperitivo del Grifo

Sarà una giornata di festa, domenica ad Elce, per la Fondazione Avanti tutta e per il Perugia Calcio. Un pomeriggio all’insegna della convivialità e della socialità, ma anche di quella sana passione per lo sport e per il Grifo, che Leo Cenci aveva. Accanto a ciò, sempre domenica 24 aprile, in mattinata Avanti tutta parteciperà alla Marcia della Pace, in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, ma anche tutte le guerre ancora in corso.

Passeggiata di quartiere e aperitivo del Grifo

Il programma prevede, a partire dalle 15, una passeggiata nel quartiere. A seguire aperitivo del Grifo, lotteria Biancorossa e Ruota della fortuna, con premi messi a disposizione dalle attività commerciali del quartiere. Interverranno il padre di Leonardo, Sergio Cenci, l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e il Perugia Calcio con il cappellano don Mauro Angelini, il direttore generale Gianluca Comotto e una rappresentanza della squadra composta dal capitano Gabriele Angella, Filippo Sgarbi e Kevin Mabille.