Domenica di lutto, in Cattedrale i funerali di Pierluigi

Alle 15 l'ultimo saluto allo studente morto a seguito dell'incidente mentre andava a prendere l'autobus per recarsi a scuola

Saranno celebrati domenica, alle 15 in Cattedrale, i funerali di Pierluigi Pescatori, lo studente 17enne morto in ospedale a seguito delle ferite riportate in un incidente mentre attraversava la strada per andare a prendere l’autobus che lo avrebbe portato a scuola.

Una giornata di lutto per la città di Perugia, che si è stretta intorno alla mamma Diana, alla sorella e agli amici e ai compagni dell’Itts Volta, che a scuola, all’indomani della tragica notizia, hanno ricordato Pierluigi, insieme ai professori, con un toccante minuto di silenzio.

Un dolore che accomuna la città di Perugia a Capistrello, centro abruzzese da dove proviene la famiglia di Pierluigi e dove vivono la nonna, gli zii e i cugini.

Oltre al cordoglio del sindaco e del presidente del Consiglio comunale di Perugia Arcudi, il coordinatore umbro di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, ha espresso vicinanza ad Attilio Persia e alla sua famiglia per la grave perdita.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando il pm Gemma Miliani. Il conducente del furgone che ha investito Pierluigi in via San Galigano è indagato, come avviene in questi casi, per omicidio stradale.

Un incidente che ha riaperto in città il dibattito sulle infrastrutture viarie, sul tema della viabilità e della mobilità, con particolare riguardo all’utenza più a rischio (pedoni e ciclisti), ed anche sui limiti di velocità in alcune zone della città. Argomenti su cui si discuterà a lungo. Ma ora, per la comunità perugina, è il momento del dolore e della vicinanza alla famiglia di Pierluigi.