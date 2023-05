Domenica 7 maggio appuntamento in Umbria con la Festa dei Boschi - Tuttoggi.info

Lo scopo della Festa è valorizzare e tutelare i polmoni verdi e le aree di interesse culturale di tutta l'Umbria

Escursioni a piedi o pedalando, musica, intermezzi bio-gastronomici, passeggiate notturne ricche di suoni della notte, laboratori creativi all’aria aperta, visite a musei e luoghi della cultura: c’è tutto questo e molto altro ancora, nell’ottava edizione della Festa dei Boschi, promossa dalla Regione Umbria e organizzata da FAI – Bosco di San Francesco di Assisi, Forabosco di Collestrada con Ecomuseo del Tevere, Fondazione per l’Istruzione Agraria con C.A.M.S. (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici), Parco di Colfiorito, Ecomuseo Paesaggio degli Etruschi di Porano, Bosco di Santa Cristina di Gubbio, Bosco di Collicello di Amelia, Boschi del Parco del Monte Subasio, Percorso fluviale di Bastia Umbra e Bosco di Monteluco di Spoleto.

A partire da domenica 7 maggio, con l’iniziativa all’Ecomuseo del Paesaggio degli etruschi di Porano, prenderanno il via i 10 appuntamenti domenicali organizzati per conoscere altrettanti boschi dell’Umbria, le loro storie, gli animali e le piante che li popolano e per passare una giornata all’aria aperta.

Scopo della Festa – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura – è valorizzare e tutelare i polmoni verdi e le aree di interesse culturale dell’Umbria, attraverso attività che sappiano evocare il mistero, il fascino, la pace e il silenzio di questi luoghi. A tal fine, è necessario educare in particolare le nuove generazioni in modo da sviluppare nella comunità la consapevolezza dell’importanza di questo grande patrimonio.

Un ringraziamento va tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono all’organizzazione e realizzazione della Festa dei Boschi che si è consolidata e rafforzata negli anni diventando un appuntamento primaverile atteso e apprezzato che continua a crescere grazie all’impegno e alla passione dei suoi organizzatori.

Anche quest’anno il programma coinvolge le biblioteche comunali e i volontari di “Nati per leggere Umbria” che promuovono incontri con i libri per bambini da 0 a 6 anni.

Oltre alle passeggiate, ai laboratori creativi, alla musica, alle visite ai luoghi della cultura tra cui gli ecomusei umbri, non mancheranno lezioni pratiche per conoscere, raccogliere e utilizzare le erbe spontanee, nonché attività di animazione naturalistica, intermezzi gastronomici e merende e pranzi a prezzi convenzionati che vengono proposti dagli organizzatori per permettere di trascorrere l’intera giornata all’aperto.

Dopo il primo appuntamento di domenica 7 maggio all’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi (Porano), sono previste le seguenti iniziative:

Domenica 14 maggio al Bosco di Collestrada (Perugia), Domenica 21 maggio al Bosco di Collicello ad Amelia, Domenica 28 maggio al Parco di Colfiorito (Foligno), Domenica 4 giugno al Bosco di Santa Cristina (Gubbio), Domenica 11 giugno al Bosco di San Francesco (Assisi), giornata organizzata dal Fai – Fondo Ambiente Italiano, Domenica 18 giugno alla Rocca di S. Apollinare e a San Biagio della Valle (Marsciano),

Domenica 25 giugno al Percorso Fluviale di Bastia Umbra, Domenica 2 luglio ai Boschi del Parco del Monte Subasio, ultimo appuntamento

Domenica 9 luglio al Bosco di Monteluco di Spoleto.

Il programma delle singole giornate potrà subire variazioni per situazioni contingenti o maltempo: si invita a contattare organizzatori per conferme su orari e luoghi www.regione.umbria.it/cultura