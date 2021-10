Domenica 24 sarà "Giornata Nazionale della camminata tra gli Olivi" a Spoleto - Tuttoggi

Una passeggiata di circa 8 km, la prossima domenica 24 ottobre lungo i colli tra Terraia, Poggiolo e San Brizio. Partenza alle ore 9.00

Il Comune di Spoleto aderisce per il quinto anno consecutivo alla ‘Giornata Nazionale della camminata tra gli Olivi’. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con lo scopo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo e la diffusione della storia dell’olivicultura, si terrà domenica 24 ottobre.

La camminata di quest’anno, lungo i colli tra Terraia, Poggiolo e San Brizio, ci porterà a conoscere oltre alla qualità dell’olio dei Colli Assisi-Spoleto, ville storiche e piccole pievi di campagna oggetto di grande devozione popolare.

Lungo il percorso si alterneranno oliveti, campi e profumi della macchia mediterranea, a testimonianza del rispetto per la biodiversità che le aziende agricole del luogo dimostrano verso la loro terra. Al termine sarà possibile degustare i prodotti del costituendo distretto biologico a cura della Pro Loco di San Brizio.

Il tracciato ad anello è di circa 8 km per un tempo di percorrenza di 3 ore e un dislivello positivo di circa 300 metri. Non presenta particolari difficoltà ed è indicato anche per famiglie e bambini (si raccomanda di indossare un abbigliamento tecnico e scarpe adeguate).

Il punto di ritrovo per la partenza, prevista per le ore 9.00, sarà la sede della Pro Loco di San Brizio in largo Walter Tobagi dove, al termine dell’escursione, è prevista una degustazione e un mercatino di prodotti tipici del territorio a cura della stessa Pro Loco stessa.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’indirizzo email info@iat.spoleto.pg.it (i posti per la degustazione sono limitati e potrà partecipare solo chi regolarmente iscritto) e sarà necessario presentarsi muniti di Green Pass.

In caso di maltempo il Comune di Spoleto posticiperà l’iniziativa comunicando appena possibile la nuova data per la Camminata tra gli olivi.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in collaborazione con la sezione di Spoleto del Club Alpino Italiano e la Pro Loco di San Brizio.