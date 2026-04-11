Domenica 12 i Lions dell'Umbria si ritrovano in piazza: "Assisi capitale della fratellanza" - Tuttoggi.info

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Domenica 12 i Lions dell’Umbria si ritrovano in piazza: “Assisi capitale della fratellanza”

Flavia Pagliochini

Domenica 12 i Lions dell’Umbria si ritrovano in piazza: “Assisi capitale della fratellanza”

Sab, 11/04/2026 - 13:56

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 Si terrà ad Assisi il Lions Day dei club umbri: appuntamento domenica 12 aprile 2026 in piazza Garibaldi, di fronte la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per un evento che unisce solidarietà, prevenzione e cittadinanza attiva in una delle cornici più suggestive del mondo. “Il Lions Day non è solo una celebrazione che si svolge in contemporanea in tutti i paesi del mondo ma un momento d’incontro concreto tra i Lions Club, i Leo club, e la cittadinanza”, sottolineano dal club.

Dalle 10 e per tutto il giorno nove gazebi in Piazza Garibaldi con la partecipazione di tutti i club del territorio, con schermi che proiettano quanto è stato fatto, ma anche per effettuare screening gratuiti, per affrontare tematiche presenti, opere umanitarie, disastri naturali, per  confrontarsi sulla fame nel mondo, sui giovani, sulle gravi malattie pediatriche. In programma anche una passeggiata a Rivotorto, con visita al Santuario e al Cimitero di guerra britannico e del Commonwealth, un pranzo e le premiazioni dei giovani vincitori del “Poster della pace”.  “Ogni mano tesa è un seme di speranza che gettiamo nel solco del bene comune”, le parole del dottor Giuseppe Maria Famà, coordinatore dell’evento e già Presidente del Lions Club Perugia Host. “Celebrare il Lions Day ad Assisi – aggiunge – significa onorare i valori universali di umiltà, servizio e fratellanza. Mentre i soci Lions con i Leo club mettono a disposizione le proprie professionalità e il proprio tempo, la città risponde con il suo spirito millenario di accoglienza”. 

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