Dolore per la morte di Manuel, mercoledì l’autopsia

Il 22enne perugino ha perso la vita nell'incidente stradale che si è verificato la notte della vigilia di Pasqua al confine con il Marscianese

Sarà l’autopsia, disposta per la giornata di mercoledì, a fornire alcune indicazioni per far luce sull’incidente che nella notte della vigilia di Pasqua è costato la vita al 22enne perugino Manuel Vittori.

Manuel è uscito di strada con la sua auto, mentre stava guidando tra la frazione perugina di Pilonico Materno e Castiglione della Valle, nel territorio di Marsciano.

L’autopsia dovrà stabilire in particolare se il giovane possa aver accusato un malore o qualunque condizione che possa avergli fatto perdere lucidità alla guida, in quel tratto di strada di campagna. I soccorritori hanno escluso che nell’incidente possa essere stato coinvolto un altro mezzo.

Dolore e incredulità tra gli amici del ragazzo. Soltanto una volta eseguita l’autopsia, con il nulla-osta del magistrato che indaga sull’incidente mortale, potrà essere celebrato il funerale per l’ultimo saluto a Manuel.

L’assessore Giottoli, subito dopo la tragica notizia, ha espresso ai familiari di Manuel il cordoglio dell’amministrazione comunale di Perugia.