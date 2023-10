Dolci d'Italia, ecco l'attorta da record. Lunedì il Nutella party | Foto - Tuttoggi.info

Folla per l'attorta lunga 60 metri in corso Garibaldi. Il programma di Dolci d'Italia per la giornata di domani

Prosegue in dolcezza il festival Dolci d’Italia dopo la scintillante serata di apertura sabato scorso con il Pink party al teatro Menotti, alla presenza del vicesindaco Stefano Lisci, dell’assessore al Turismo Giovanni Angelini Paroli dell’assessore alla cultura Danilo Chiodetti e del presidente Confcommercio mandamento di Spoleto Tommaso Barbanera con alcuni membri del Consiglio.

Sta riscuotendo un ottimo successo il nuovo format che accompagna ai dolci, protagonisti della kermesse, anche il salato; con occasioni di intrattenimento e buona musica.

Oggi domenica 29 ottobre un appuntamento da record: quello con l’Attorta più grande del mondo. Il dolce ha richiesto il lavoro di 60 persone fra studenti, docenti e soprattutto i ragazzi dalle classi III A e IV A Enogastronomia (con la collaborazione di alcuni alunni delle classi 2D e 2E). Una preziosa collaborazione quella con l’IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto, per la quale gli organizzatori ringraziano la dirigente scolastica, i professori e gli studenti.

Una particolarità da svelare: per realizzarne la forma c’è stato un confronto con il docente di matematica Federico De Benedictis che ha suggerito l’ispirazione a una composizione basata sulla successione di Fibonacci.



L’attorta realizzata su coordinamento dello chef prof. Daniele BianchinI lunga 60 metri posizionata dalle 16.00 lungo corso Garibaldi è stata protagonista di una degustazione gratuita aperta a tutti.

E dopo l’Attorta da Guinness con i suoi 60 metri di dolcezza capace di attrarre tanti golosi per il momento della degustazione, domani lunedì 30 ottobre per Dolci d’Italia a Spoleto sarà il giorno della merenda più famosa d’Italia: quella con pane e Nutella! Dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Duomo infatti nel Nutella party sarà possibile degustare gratuitamente la celebre crema di nocciole famosa in tutto il mondo.

Imperdibile nell’Area TASTE al chiostro di San Nicolò tutti i giorni dalle 10 alle 20 lo Sweet show, il grande mercato dei dolci artigianali in cui assaporare e acquistare dolci di tutti i tipi; Sfiziose tipicità, uno spazio per conoscere le materie prime e i prodotti dei nostri territori ed Eccellenze dolciarie a cura della Pasticceria Piazza Settevalli. A Piazza Pianciani invece dalle 10.00 alle 23.00 Non solo dolci, un break dal mondo dei dolci con divertenti prodotti di Street food.

Diverse le occasioni di acquisto nei Mercati del Festival: all’Ex Museo Civico tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 c’è La tana dei golosi, uno spazio dove gustare tante irresistibili dolcezze. Alle Sale Ex Monti di Pietà (tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00) il Palazzo Valle del Menotre, un’area di incontro dove scoprire e degustare i migliori prodotti della pasticceria. Palazzo Mauri ospita invece La Piazzetta del gusto che, A cura delle proloco di Baiano, Protte, San Brizio e San Giacomo, offre degustazioni e vendita dei dolci tipici di Spoleto: la crescionda, lo gnocco di Natale, la crescionda povera e le ciambelline al mosto (sabato, domenica, mercoledì ore 10.00/20.00; lunedì e martedì ore 14.00/20.00)



Le attività si concentreranno nel pomeriggio quando alle 15.30 all’ex Museo civico la party Chef Donatella Aquili nel suo Sweet Lab porterà ‘La tradizione del Tiramisù’.

Alle 16.00 nel Chiostro di San Nicolò l’Associazione Zafferano Spoleto proporrà invece un cooking show nel quale realizzare un delizioso Semifreddo ricotta e zafferano.

Alle 17.30 sempre nel Chiostro di San Nicolò le Proloco di Baiano, Protte, San Brizio e San Giacomo saranno protagoniste del cooking show su Lo gnocco di Natale, dolce natalizio tipico della città di Spoleto.

In Piazza Garibaldi l’Infopoint per accogliere e informare i visitatori del Festival.

Con la Sweet card (in vendita all’Infopoint in piazza Garibaldi e alla Tana dei Golosi all’Ex museo Civico al costo di 5 euro) hanno aderito 34 attività economiche del centro storico. Con la card si riceverà subito un dolce welcome kit e sarà possibile avere sconti riservati e acquistare la Spoleto card a prezzo ridotto per visitare tutti i musei della città.



Il festival Dolci d’Italia è gratuito e ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Per il programma aggiornato è possibile consultare il sito www.dolciditalia.it