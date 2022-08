Divertimento e solidarietà, conto alla rovescia per i ‘Giochi senza Frontiere dei Rioni e Pro Loco’ - Tuttoggi

Proprio come nel noto programma televisivo che ha sbancato gli ascolti televisivi tra gli anni 60’ e 90’, i concorrenti si sfideranno in 10 diversi giochi popolari per conquistare la classifica finale grazie ai punteggi conquistati nelle singole prove. Al posto della nazioni europee in questo caso saranno proprio i Rioni e le Pro Loco di Città di Castello a darsi battaglia.

Le squadre partecipanti – ben 12, con 12 partecipanti ciascuna (di cui 4 minorenni over 14) – sono Astucci-Celle-Cagnano, Casella-Garavelle, Graticole, Prato, Piosina, Mattonata, Lerchi, Riosecco, Salaiolo la Tina, San Giacomo, San Pio X e San Secondo. Questi invece i 10 giochi popolari: la carriola, l’uovo, l’unicorno, il bruco umano, il barellino con i bicchieri, la corsa con la ruota del camion, il ciambellone, l’uomo bendato, il pit stop e la corsa al sacco.

Non solo divertimento, però, nella primissima edizione dei Giochi senza Frontiere: l’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’Aipd (Associazione Italiana Persone Down), con i ragazzi del sodalizio che saranno tra i protagonisti della giornata. Non mancheranno, da mattina a sera, durante lo svolgimento dell’evento, uno stand gastronomico con bar e dj set.