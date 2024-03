Ditta boschiva impiega lavoratori in nero, titolare nei guai | Denuncia e "mega" sanzioni - Tuttoggi.info

Blitz dei forestale in una vasta area verde di Sigillo, alla ditta sono state contestate anche irregolarità nella esecuzione del taglio alberi e in materia di sicurezza | Le sanzioni complessive arriverebbero a 35mila euro

I carabinieri forestali di Scheggia e Pascelupo, dopo alcuni controlli in una vasta zona verde di Sigillo, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di una ditta boschiva per aver impiegato due operai extracomunitari senza permesso di soggiorno.

I militari hanno contestato all’uomo la violazione che, per legge, prevede una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Sono state contestate anche sanzioni amministrative per irregolarità nella esecuzione del taglio alberi per circa 1000 euro e la contestuale segnalazione all’ente competente per la sospensione del tesserino di ditta boschiva.

L’Ispettorato del lavoro ha inoltre effettuato successivi controlli contestando varie irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro elevando sanzioni amministrative per circa 24.000 euro.