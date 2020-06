Dissesto idrogeologico, accordo Regione-Comuni - Tuttoggi

E’ stato firmato in questi giorni l’Accordo di Programma tra la Regione Umbria, il Comune di Orvieto e il Comune di Todi per il monitoraggio e la manutenzione delle aree verdi e delle opere di consolidamento realizzate per la salvaguardia della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, per il contrasto di eventuali nuove criticità causate da dissesti idrogeologici e per la gestione degli Osservatori sul dissesto idrogeologico.

3 milioni di euro per tre anni

Si tratta delle attività previste dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 che ha stanziato un contributo complessivo di 3 milioni di euro dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico e artistico delle città di Orvieto e Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali.

Ripartizione dei fondi

L’accordo di programma stabilisce anche la ripartizione annuale delle risorse disponibili che, tenuto conto delle opere già realizzate e dei relativi costi, è stata definita nella misura del 55% al Comune di Orvieto (550mila euro per tre anni pari a complessivi 1 milione 650mila euro) e del 45% al Comune di Todi. All’interno delle somme destinate a ciascun Comune una quota di almeno il 10% è riservata alle attività di monitoraggio, ripristino della strumentazione e delle reti e al funzionamento dell’Osservatorio comunale.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi previsti: la manutenzione delle aree oggetto di intervento, delle opere di consolidamento realizzate, della strumentazione installata nonché la gestione delle reti di monitoraggio e l’aggiornamento e implementazione delle banche dati realizzate dagli Osservatori. Ma le attività potranno riguardare altresì la mitigazione di eventuali nuove criticità relative a dissesti idrogeologici anche attraverso interventi innovativi nella mitigazione del rischio di frana.

Il sindaco Tardani

“Dopo lo stop forzato di questi ultimi mesi – dichiara il Sindaco, Roberta Tardani – insieme all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Enrico Melasecche, all’Assessore Comunale, Piergiorgio Pizzo e al Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, abbiamo velocemente riattivato il percorso che era stato avviato prima del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.Con la firma dell’accordo possiamo quindi iniziare a pianificare per i prossimi tre anni una serie di importanti interventi per il monitoraggio, il consolidamento e la manutenzione della Rupe.L’Osservatorio potrà riprendere una più efficace e incisiva azione di monitoraggio sugli interventi già realizzati ma allo stesso modo intendiamo utilizzare le risorse a disposizione per intervenire sulle nuove criticità emerse a tutela della Rupe e del centro storico”.