Disordini in un locale di Marsciano, il questore lo chiude per 20 giorni

Disordini in un altro locale della provincia di Perugia ed il questore Bellassai lo chiude per 20 giorni: è l'ottavo dall'inizio dell'anno

Disordini in un altro locale della provincia di Perugia ed il questore Bellassai lo chiude per 20 giorni. Il provvedimento riguarda un pubblico esercizio di Marsciano ed arriva dopo quello, dei giorni scorsi, che ha interessato un locale del Trasimeno. Salgono dunque ad 8 i provvedimenti di sospensione delle attività emanati dal questore di Perugia a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica dall’inizio dell’anno.

“Il provvedimento – fa sapere la questura in una nota – è stato adottato in seguito a numerosi disordini e liti, verificatisi all’interno del locale e nelle sue adiacenze, che hanno visto coinvolti giovani e meno giovani in animate discussioni che sono sfociate anche in fattispecie di reato contro la persona, con numerosi interventi da parte del personale della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Marsciano”.