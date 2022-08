Liti e botte tra giovani, il questore chiude il locale per 20 giorni

Il provvedimento dopo l'ultimo litigio sfociato in violenza | I sigilli all'attività di Castiglione apposti dai carabinieri

Dopo le botte, chiuso per 20 giorni il locale dove, all’interno e nelle adiacenze, le liti tra i giovani hanno costretto all’intervento i carabinieri.

Il provvedimento è stato preso dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, che ha disposto la chiusura e la sospensione dell’attività, per 20 giorni. Ciò in ragione della frequenza dei tafferugli, tanto da considerare l’attività “costituire una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini”, come recita una nota della Questura.