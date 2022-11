"C'è disinteresse per il Gubbio Calcio" l'accusa del mister al Comune | Sindaco "Parole gravi" - Tuttoggi

Le parole del mister

“L’obiettivo mio e del mio staff sin da subito – aveva dichiarato Braglia – è stato quello di riportare gente allo stadio ed è una soddisfazione ricevere i complimenti di tante persone. Spero che un giorno potrà esserci anche una curva al ‘Barbetti’. Inoltre devo dire che da quando sono qui non ho conosciuto né sindaco né assessore allo Sport, notando un disinteresse comune. In 33 anni che faccio questo mestiere non è mai successo. Penso che sia anche una forma di educazione farsi vedere, anche nei confronti di una società che spende tanti soldi, e nei confronti dei tifosi che sono costretti a vedere una partita da un punto piuttosto periferico. La problematica delle strutture qui è reale: spesso per fare allenamento siamo costretti ad andare a 30 Km da qui se non troviamo qualcuno che ci ospita, un aspetto che ritengo assurdo”.

La risposta del sindaco

“Le parole dell’allenatore del Gubbio Piero Braglia mi hanno sconcertato – ha risposto oggi (7 novembre) Stirati – Le ho trovate fuori luogo e prive di qualunque fondamento. Prima ancora di essere il sindaco della città mi considero un grande tifoso dei colori rossoblu, che ho incisi nella pelle e non per contratto e che mi sono stati tramandati da un padre ex presidente onorario della società che si è sempre dannato l’anima per la nostra squadra. Non accetto dunque lezioni da questo punto di vista e ancor meno sul piano dell’impegno, buona educazione e assoluta disponibilità, che ho sempre profusi dialogando continuamente con la società”.

Poi sulla questione impianto aggiunge: “Anche nella recente estate, a fronte dei gravi problemi di siccità, mi sono adoperato insieme ai miei assessori per affrontare l’emergenza con determinazione. Ingenti sono le risorse che abbiamo investito sullo stadio nel corso degli anni. Se c’è qualcuno che deve lamentare sgarbi e negligenze sono eventualmente io nei confronti della società, che negli ultimi due anni non ci ha mai coinvolto in appuntamenti ufficiali come, ad esempio, la serata con gli sponsor a cui non siamo stati invitati. Le occasioni per incontrarsi e stringersi la mano vanno create opportunamente. Respingo dunque al mittente le parole in libertà del mister e chiedo formalmente alla società se le condivide. La mia passione e la mia dedizione per i colori della squadra restano ovviamente immutati, dal momento che fanno parte costitutiva della mia persona e che rientrano nell’amore sconfinato che ho per la città”.