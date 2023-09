Disabilità, inclusione e omogenitorialità, a Villa Redenta incontro con Luca Trapanese - Tuttoggi.info

Giovedì 7 settembre a Spoleto l’incontro con lo scrittore e assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, papà di Alba

Giovedì 7 settembre alle ore 17.30 nella Sala Monterosso di Villa Redenta, si terrà l’incontro con lo scrittore e assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, papà adottivo di una bambina con la sindrome di Down e sceneggiatore del film che uscirà in tutte le sale il 28 settembre dal titolo “Nata per me”.

L’appuntamento sarà preceduto, alle ore 16.30, dal flash mob “La bellezza di esserci… tra musica e parole” a cura delle insegnanti e degli alunni che, nell’anno scolastico 2022/2023, hanno partecipato al progetto in collaborazione con la libreria UBIK e l’Associazione Teude.

All’intervento in cui si affronterà la tematica legata al “percorso di cura, amore e diritti tra disabilità, inclusione e omogenitorialità”, saranno presenti Luigina Renzi, assessore al benessere e innovazione sociale formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, e Danilo Chiodetti, assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio.

“Siamo molto desiderosi di ascoltare il suo percorso di amore attraverso diritti negati e disabilità – ha dichiarato l’assessore Renzi – insieme a Luca Trapanese, scrittore, papà adottivo di Alba, bambina down che nessuno voleva adottare parleremo dei diritti delle bambine, dei bambini e delle famiglie in senso lato. Oltre a raccontarci la sua esperienza, avremo un momento di incontro con le studentesse e gli studenti di alcune scuole primarie che presenteranno un laboratorio artistico sul libro dell’autore del titolo “Ditemi bella” riferito ad Alba”.​