“Diritti al cuore”: la Giornata mondiale dei diritti dei bambini a Orvieto - Tuttoggi.info

L’iniziativa ha la finalità di sensibilizzare le famiglie, gli insegnanti, gli alunni delle scuole primarie e secondarie sul tema dei diritti dell’infanzia.

“Diritti al cuore”: è questo il titolo dell’iniziativa che si terrà lunedì 20 novembre, a partire dalle 10.00, presso la Sala Digipass della Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi” di Orvieto, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’incontro, che coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è promosso dal Comune di Orvieto in collaborazione con il Consultorio di Orvieto dell’Usl Umbria 2, l’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, l’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi, l’Istituto Comprensivo “M. Cappelletti” di Allerona, l’Istituto omnicomprensivo “R. Laporta” di Fabro e Piccolo Seme APS Ets.

L’iniziativa ha la finalità di sensibilizzare le famiglie, gli insegnanti, gli alunni delle scuole primarie e secondarie sul tema dei diritti dell’infanzia attraverso la condivisione dei lavori svolti in classe dagli studenti, e far conoscere l’educazione socioaffettiva come metodo scientifico per un’educazione integrata.

“La collaborazione tra biblioteca e consultorio – riferiscono dalla Biblioteca – è attiva da oltre venti anni con Nati Per Leggere, la campagna che promuove la lettura ad alta voce per i piccolissimi. Nell’ambito di questa lunga e produttiva collaborazione, che lo scorso anno si è arricchita anche con Il Maggio dei Libri, si è sempre tenuto conto di alcuni obiettivi: mettere al centro i bambini e i ragazzi in ogni iniziativa; fornire loro strumenti e opportunità per esprimere al meglio la loro emotività“.