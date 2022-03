Diocesi Gubbio, le nuove nomine decise dal vescovo Paolucci Bedini - Tuttoggi

Le novità riguardano uffici di curia e ambiti pastorali, con avvicendamenti e passaggi di consegne per motivi di età, Don Mirko Orsini è il nuovo vicario generale

Continua il rinnovamento di ruoli e servizi per la Diocesi di Gubbio. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha infatti deciso per nuove nomine e spostamenti di sacerdoti e parroci soprattutto negli uffici di curia e ambiti pastorali, con avvicendamenti e passaggi di consegne per motivi di età e il conseguente coinvolgimento di religiosi più giovani.

Don Mirko Orsini è il nuovo vicario generale della diocesi eugubina e subentra a mons. Fausto Panfili, che ha ricoperto l’incarico per quasi 15 anni, dal settembre 2007. Matteo Andresini, classe 1976, è il nuovo economo diocesano che prende il ‘testimone’ da mons. Giuliano Salciarini, per molto tempo al servizio dell’amministrazione della curia eugubina.

Fra Marco Freddi, frate minore e parroco di Santa Maria della Pietà a Umbertide, si occuperà dei religiosi e religiose come vicario del Vescovo per la vita consacrata. Un incarico che per molti anni ha avuto padre Domenico Foderaro, francescano conventuale a Gubbio. Passaggio di ‘testimone’ anche al Servizio informatico diocesano: Marco Ceccarelli subentra infatti a Francesco Copernico, che ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni di lavoro.

Don Fabricio Cellucci, parroco della comunità di Madonna del Prato a Gubbio e nuovo vicario della zona pastorale cittadina, è il referente diocesano per il Congresso eucaristico nazionale che si terrà nel settembre prossimo a Matera. Nei giorni scorsi nella città lucana si è già svolto un primo incontro dei referenti diocesani, al quale ha partecipato lo stesso Cellucci.