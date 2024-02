Dimissioni Bandecchi, Corridore "AP chiede il ritiro" - Tuttoggi.info

Dimissioni Bandecchi, parla il vicesindaco Corridore "Alternativa Popolare affetta da beghe degli altri partiti"

Dopo le clamorose dimissioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nella mattina di oggi 10 febbraio, il vicesindaco, Riccardo Corridore ha parlato in conferenza stampa per far chiarezza su alcuni aspetti della decisione del patron di Unicusano (che sarà invece presente al prossimo consiglio comunale, ndr). A spiegare le motivazioni delle motivazioni era stato lo stesso sindaco che, a TO, aveva chiaramente dichiarato che esiste un problema locale a livello di comportamento di alcuni uomini di Alternativa Popolare, troppo legati a poltrone e personalismi piuttosto che allo spirito di servizio per il bene pubblico. AP ha sottoscritto un documento nel quale si chiede a Bandecchi il ritiro delle dimissioni: “Auspichiamo, a fronte del documento, una riflessione da parte del sindaco a cui chiederemo di tornare sui suoi passi. Vedremo quale sarà la sua reazione e le sue determinazioni” – ha spiegato Corridore.

Dimissioni Bandecchi, il vicesindaco Corridore “Documento con cui chiediamo il ritiro”

Bandecchi ha sostanzialmente ottenuto quello che voleva, cioè una profonda riflessione all’interno del suo partito sulle modalità di gestione dell’amministrazione pubblica: nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, la maggioranza di Palazzo Spada si è ritirata in un’ampia discussione, per poi produrre un documento, sottoscritto anche dal presidente nazionale di AP, Paolo Alli, con il quale si chiede il ritiro delle dimissioni del sindaco di Terni. “Non c’è nessuna faida – ha sottolineato Corridore nell’ambito della conferenza stampa – ma sono sorti quei sintomi che sono stati il male dei partiti politici: sono nate beghe, contrapposizioni e molti hanno perso di vista l’idea iniziale. Non ci sono imputati, ma è venuto meno quell’elemento che ci distingue da tutti gli altri”.

“Un passo indietro”

“Facciamo un passo indietro – ha specificato ancora Corridore – a quando Alternativa Popolare, che già esisteva a livello nazionale, si è costituita a Terni nel novembre 2022 con una visione diversa della politica e una visione diversa della gestione del potere, visto anche che le precedenti amministrazioni avevano il comune denominatore quello del sistema, celato dal colore politico. Noi abbiamo dato la priorità ascolto delle persone, tra la gente. Vedremo