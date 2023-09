Diletta Leotta alla sfilata Luisa Spagnoli, lo spacco è vertiginoso FOTO

La casa di moda perugina ha presentato la collezione primavera - estate 2024 alla Milano Fashion Week, tante le ospiti al Conservatorio Verdi

Un abito verde, fasciato in vita da una cintura i cuoio, lungo, ma con una vertiginosa spaccatura per Diletta Leotta alla sfilata Luisa Spagnoli per la Milano Fashion Week. La casa di moda umbra ha scelto come location il Conservatorio Giuseppe Verdi per presentare la collezione primavera – estate 2024.

Tra le ospiti, Melissa Satta, con un tailleur in pelle con pantaloni a zampa e blazer oversize. Elisabetta Canalis ha invece scelto un abito marrone drappeggiato.

Costanza Caracciolo, che ha indossato un abito a sirena blu; Ludovica Sauer, con mini dress leopardato; Leonie Hanne, con una lounguette con paillettes dorate e un dolcevita giallo; Mara Lafontan ha sfoggiato un abito a sirena in pizzo e perline; Korlan Madi con paillettes sul cappotto dalle spalle sagomate; Clizia Incorvaia con un maglione dalle maniche a campana sopra una minigonna nera; Francesca Sofia Novello, con pantaloni a zampa con paillettes arancioni abbinati al vistoso cappotto.