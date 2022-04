Depositato bilancio 2022-2024, aliquote Imu restano invariate - Tuttoggi

Le aliquote per il 2022 dell’Imu resteranno invariate rispetto all’anno scorso: con i 12 voti favorevoli di Pd, Psi, Luca Secondi Sindaco, i voti contrari di Castello Civica, Fd’I, Lega e l’astensione di Castello Cambia, CiviciX, Marinelli Sindaco e Unione Civica Tiferno, l’assemblea ha accolto la proposta illustrata dall’assessore Mariangeli, che ha sottolineato la volontà di “non chiedere più soldi ai cittadini e di confermare le aliquote già applicate nel 2021”.

Le aliquote Imu applicate ai contribuenti saranno le seguenti: 0,6% per l’abitazione principale; 0,79% per le unità immobiliari ad uso abitativo, diverse da abitazione principale; 0,79% per alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 1,06% per le aree edificabili; 1,06% per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra gli altri sopracitati.

Il Consiglio comunale ha approvato anche la modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con i 12 voti favorevoli di Pd, Psi, Luca Secondi Sindaco, i 7 voti contrari di Castello Civica, Fd’I, Lega, Castello Cambia, CiviciX, Marinelli Sindaco, Unione Civica Tiferanno e l’astensione di Giorgi (Pd). Con la deliberazione viene prevista anche la possibilità di destinare una quota del gettito derivante dall’accertamento Imu e Tari (non superiore al 5%) al potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Entrate-Tributi e all’incentivazione dei dipendenti.

Su quest’ultimo punto il sindaco Luca Secondi ha precisato: “Si propone di recepire una possibilità normativa, come hanno fatto già tantissimi altri Comuni. La cornice è la lotta all’evasione fiscale e in questa ottica non ci vogliamo privare della possibilità di un altro strumento a disposizione dell’ente”