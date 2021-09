Dell’Orco fuori almeno 2-3 gare| Perugia – Cosenza: biglietti online, botteghino da giovedì

A Frosinone ha riportato la lesione al muscolo adduttore della coscia destrali | Da lunedì biglietti online, giovedì in biglietteria

Lesione al muscolo adduttore della coscia destra per Cristian Dell’Orco. Tegola per mister Alvini, che dovrà restare fermo per almeno 10 giorni, quando verrà effettuato un nuovo esame strumentale.

Il difensore era uscito nelle fasi finali del primo tempo della partita di Frosinone, toccandosi la coscia destra. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto lunedì hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Anche in caso di esito positivo tra 10 giorni, difficilmente potrà essere impiegato per la gara interna del 26 settembre contro l’Alessandria. Sicuramente salterà la partita di sabato prossimo (ore 14) contro il Cosenza e il successivo turno infrasettimanale che vedrà il Perugia far visita alla Cremonese /mercoledì 22 settembre alle ore 20.30).

Le contromosse di Alvini

Mister Alvini, dopo la gara di Frosinone, aveva espresso il suo rammarico per l’infortunio del difensore, protagonista fin qui di un ottimo avvio di stagione. Allo Stirpe al suo posto è entrato il recuperato Sgarbi. Visti gli impegni ravvicinati, potrebbe esserci spazio per il giovane Zanandrea, scuola Juventus, prelevato in prestito dal Mantova.

Il recupero di De Luca

Uno stop, quello di Dell’Orco, che complica i piani di Alvini. Che almeno in attacco conta di recuperare presto Manuel De Luca, per avere più soluzioni offensive, vista anche la difficoltà dei Grifoni di concretizzare il gioco prodotto. A Frosinone non era neanche disponibile Bianchimano.

Biglietti per Perugia – Cosenza

Sabato 18 settembre (inizio ore 14) il Perugia, in cerca della sua prima vittoria al Curi in campionato, ospiterà il Cosenza, reduce della vittoria interna sul Vicenza.

Da oggi (lunedì) alle 16 si possono acquistare i biglietti online sul sito TicketOne (https://www.ticketone.it/event/ac-perugia-stadio-renato-curi-14103543/).

La biglietteria aprirà giovedì 16 settembre aperta dalle 16 alle 19, venerdì 17 orario 10-13 e 16-19 e sabato 18 ore 10-14.

SETTORI APERTI E PREZZI (al prezzo di vendita verrà aggiunto 1 euro di prevendita richiesto da Ticket One)

– TRIBUNA VIP INTERO 60 euro – RIDOTTO DONNA/OVER 65 48 euro – RIDOTTO UNDER 14 48 euro;

– TRIBUNA CENTRALE POLTRONCINA INTERO € 45 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 34 euro – RIDOTTO UNDER 14 34 euro

– TRIBUNA OVEST NORD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA OVEST SUD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA EST (GRADINATA) INTERO € 18 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 14 euro – RIDOTTO UNDER 14 14 euro

– CURVA NORD INTERO € 14 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 10 euro – RIDOTTO UNDER 14 10 euro

– SETTORE OSPITI 14 euro

DISABILI: Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online, e fino ad esaurimento posti.

Biglietto nominativo e Green pass

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e GREEN PASS (anche 1 sola dose) O TAMPONE EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI LA GARA O CERTIFICATO GUARIGIONE DAL COVID-19.

PUÒ essere sfruttato il VOUCHER ABBONATI STAGIONE 2019-2020:

BAMBINI 0-6 ANNI: biglietto gratuito ma il bambino deve occupare lo stesso posto dell’adulto che lo accompagna.

BAMBINI fino a 12 ANNI: non è obbligatorio tampone o green pass ma occorre autocertificazione del genitore, obbligatorio biglietto con tariffa ridotta. scarica qui il modulo autocertificazione.