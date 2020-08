Degrado a Monteluco, rifiuti abbandonati e incuria | La denuncia di un ex-consigliere - Tuttoggi

A testimoniare uno stato di incuria e rifiuti abbandonati in diversi punti dell'area è l'ex-consigliere comunale Wolfgang Bernelli

Tornano a far parlare di sé, e non per meriti, i prati di Monteluco. In questa estate così particolare e sicuramente più calda e residenziale del solito, il sito naturalistico è stato preso d’assalto da spoletini in cerca di refrigerio e dai tanti turisti che hanno fatto tappa nella Città del Festival.

Insieme al movimento però non sono mancate le polemiche che hanno portato alla luce alcune criticità e un’incuria generalizzata, di uno dei luoghi più belli di Spoleto.

I rifiuti speciali

Così, dopo le polemiche di inizio stagione per le condizioni di alcune strutture ormai fatiscenti e pericolose, come l’edificio adiacente al campo di basket nel prato grande (i lavori di ristrutturazione sono iniziati il 24 agosto), oggi arriva una nuova denuncia.

A testimoniare uno stato di incuria e rifiuti abbandonati in diversi punti dell’area è l’ex-consigliere comunale Wolfgang Bernelli, sempre attento alle dinamiche cittadine e alla salvaguardia dei territorio.

Nella sua nota si legge: “A Monteluco regna uno stato di incuria, degrado ed abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi. Nei giorni scorsi e precisamente in data 26.08 ho potuto costatare di persona come in prossimità della ex colonia INPDAP, a ridosso del secchio della immondizia indifferenziata, giacevano al suolo rifiuti di ogni genere; infatti vi era stata depositata una lavatrice, dei sacchi neri, delle sdraio in disuso ecc”.

Poco più avanti, di qualche centinaia di metri, altri rifiuti gettati all’interno della vegetazione tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Pericolo per l’ambiente

“Nel considerare i principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti – prosegue Bernelli -, che sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi, ho tempestivamente comunicato all’assessore all’ambiente Maria Rita Zengoni la reale e deplorevole situazione, sollecitando l’Amministrazione comunale ed ognuno secondo i propri doveri e responsabilità ad agire con immediatezza al fine di restituire decoro e vivibilità in uno dei luoghi più belli della città del Festival”.

Certo, c’è da aggiungere che alla “svista” degli enti preposti alla pulizia e alla cura del luogo, va sottolineata l’inciviltà di chi ha abbandonato rifiuti, anche di tipo speciale, abbandonati in un ambiente che è pubblico e frequentato anche da molti bambini.

L’ex-colonia Inpdap

In chiusura della nota, l’ex-consigliere affronta un’altra annosa questione legata a Monteluco: “In ultimo, ma non di minore importanza ho segnalato (all’assessore Zengoni n.d.r.) lo stato fatiscente cui versa la ex colonia.

Ex-colonia INPDAP – Esterni (foto Social-Blog.it)

L’edificio, risulta danneggiato in ogni sua componente, il cui materiale di arredo lo si può facilmente visionare dall’esterno del cancello principale, di spalle al prato. Uno sperpero di denaro pubblico, di mobilio nuovo, consistente in reti da letto, comodini, materassi ancora con cellofan. Il tutto facilmente visionabile da chiunque all’esterno della recinzione“.

Vale la pena ricordare che la ristrutturazione dell’ex-colonia, essendo di proprietà dell’Inpdap, non compete direttamente al Comune di Spoleto. Della messa in sicurezza dell’aera invece, l’ente locale dovrebbe farsene carico, per una questione di ordine pubblico e di prevenzione.

Per questi motivi, l’ex-consigliere Wolfgang Bernelli, che non esclude un ritorno alla politica, annuncia “un esposto alla Procura della Repubblica competente territorialmente e una denuncia presso la corte dei Conti”.