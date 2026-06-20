Centinaia di aerei nei cieli del Trasimeno, decolla il 1° Avioraduno dell’Aero Club d’Italia - Tuttoggi.info

È entrato subito nel vivo il 1° Avioraduno nazionale dell’Aero Club d’Italia (Aeci), che si terrà all’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago fino a domenica 21 giugno.

Sono già centinaia gli aerei e i velivoli di ogni tipo, tra cui anche alcuni modelli particolarmente innovativi o esemplari storici e molto rari, che sono già giunti nell’aviosuperficie lacustre da tutte le regioni. Ad accoglierli e dare loro il benvenuto, nella giornata odierna (sabato 20 giugno), insieme al presidente di Aeci Stefano Arcifa e ai volontari dell’Aero Club Trasimeno, il sindaco Matteo Burico, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Non è mancata per loro la possibilità di salire su un idrovolante e sorvolare i paesaggi del Trasimeno, gli stessi luoghi dove oltre 100 anni fa i primi idrovolanti venivano assemblati e facevano la loro innovativa comparsa nei cieli.

“Mi auguro che il Trasimeno – ha detto il ministro Abodi, appena sceso dall’idrovolante – possa ospitare non solo eventi straordinari come questo ma anche un’attività quotidiana, perché credo ci siano tutte le condizioni. Il mondo del volo merita di essere sostenuto e promosso, come sport e come passione, ma anche per gli aspetti culturali, sociali, economici e industriali a esso legati”. “L’esperienza del volo sopra al lago Trasimeno – ha raccontato anche Proietti – è straordinaria e offre uno sguardo diverso sui nostri paesaggi. Questa aviosuperficie dà un enorme valore aggiunto a questo territorio e alla nostra regione, e lo vediamo anche in questa manifestazione in cui piloti da tutta Italia hanno preso “d’assalto” il Trasimeno. Un comprensorio in cui il mondo del volo e dell’aeronautica affondano le proprie radici, e in cui si respira ancora forte questa passione”.

All’evento è intervenuto anche il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco. La tre giorni dedicata al mondo del volo, si era aperta venerdì 19 giugno con un convegno ospitato a Palazzo della Corgna, durante il quale l’Aero club d’Italia ha affrontato il tema dell’avioturismo, rilanciando la necessità di una specifica legge che promuova tale settore, sostenendo così i territori. All’incontro sono intervenuti il presidente nazionale dell’Aeci Stefano Arcifa, l’amministratore unico di Enac Servizi Marco Trombetti, il direttore risorse umane di Enac Marco Di Giugno, e l’amministratore delegato di Avioportolano Guido Medici. A coordinare l ‘incontro il già Senatore Luca Briziarelli, da anni impegnato su questo tema. L’iniziativa ha ripercorso le tappe principali di un progetto che negli ultimi anni ha visto un interesse crescente a livello nazionale.

È stata anche l’occasione per confermare ufficialmente l’inserimento dell’avioturismo e della valorizzazione e promozione delle aviosuperfici all’interno del testo unico per il turismo della Regione Umbria, che sarà preadottato a luglio. “Meglio di così non si poteva sperare per questo primo avioraduno – ha sottolineato Arcifa –. Abbiamo le principali aziende produttrici di aeroplani da diporto e sportivo. Abbiamo avuto riscontri e sorrisi da tutti i nostri ospiti e questo è molto positivo anche per il Trasimeno. Abbiamo i nostri migliori campioni di acrobazie che si esibiscono in volo. C’è veramente di tutto. Per cui aspettiamo numerosi famiglie, bambini e ragazzi affinché possano conoscere, avvicinarsi e appassionarsi al mondo del volo”.

Tornando al cuore pulsante dell’avioraduno, l’aeroporto Eleuteri, il pubblico può entrare gratuitamente e ammirare centinaia di velivoli – ne sono attesi almeno 400 – e spettacolari esibizioni aeree. A terra, tra i numerosi stand espositivi, le principali aziende italiane produttrici presentano i loro più moderni esemplari, tra cui anche un Jetson One, il primo drone con pilota a bordo. Non mancano gli affascinati biplani o gli aerei della seconda guerra mondiale, perfettamente conservati, accanto a droni, aeromodelli, elicotteri e deltaplani a motore.

Ricco il programma delle esibizioni in volo, con le pattuglie acrobatiche che si incrociano nei cieli, insieme a mongolfiere con voli vincolati, paracadutisti con bandiere e voli a vela acrobatici. Vari anche i momenti culturali e di approfondimento, tra cui, domenica alle 10.30, l’incontro ‘Storie di aviazione di passione e di sport’, mentre alle 12 si terrà la presentazione ufficiale del protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione sportiva e turistica dell’aeroporto Eleuteri tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aero club d’Italia e Aero club Trasimeno. Attesi nella mattinata anche il ministro delle imprese economico e made in Italy, Adolfo Urso, e l’assessore regionale a sport e turismo, Simona Meloni.