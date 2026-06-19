 Festa della Rosa e delle Rite, a Roccaporena pellegrini da ogni parte del mondo | Il programma - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Festa della Rosa e delle Rite, a Roccaporena pellegrini da ogni parte del mondo | Il programma

Redazione

Festa della Rosa e delle Rite, a Roccaporena pellegrini da ogni parte del mondo | Il programma

Una due giorni per pellegrini e visitatori da ogni parte del mondo, nel segno della devozione a Santa Rita
Ven, 19/06/2026 - 09:57

Condividi su:

Torna a Roccaporena, il 20 e 21 giugno 2026, la Festa della Rosa e delle Rite, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione ritiana. Due giornate che richiamano pellegrini e visitatori da ogni parte del mondo, nel segno della devozione a Santa Rita e della condivisione dei valori che da sempre caratterizzano questo territorio. 

Tra gli eventi più significativi menzione d’onore per il Memorial Don Sante Quintiliani con l’incontro sportivo “Sacerdoti vs Sindaci”, in programma sabato 20 giugno alle ore 11.30, momento simbolico che celebra i valori che Don Sante ha saputo trasmettere a generazioni di giovani: lo sport come strumento di crescita, aggregazione, educazione e solidarietà. Per la comunità di Cascia, Don Sante non rappresenta soltanto una figura religiosa di straordinaria umanità, ma uno dei principali artefici dello sviluppo sociale, educativo e spirituale di Cascia. Fu proprio lui a intuire l’importanza di valorizzare la devozione popolare legata a Santa Rita attraverso iniziative che coinvolgessero l’intera comunità. Tra queste, la Festa della Rosa e delle Rite, nata per celebrare il simbolo più caro alla Santa di Cascia e a tutte le donne che portano il suo nome, è divenuta negli anni un appuntamento identitario per Roccaporena e per migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

Il programma religioso prenderà il via sabato 20 giugno con la celebrazione eucaristica per i benefattori e la suggestiva veglia itinerante dedicata alla vita di Santa Rita. Domenica 21 giugno, dopo il benvenuto ai pellegrini e la tradizionale consegna delle rose, si svolgeranno la processione e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Renato Boccardo. Accanto ai momenti spirituali, la manifestazione offrirà anche occasioni di approfondimento culturale e di intrattenimento. Tra gli appuntamenti in programma la Conferenza Scientifica Internazionale “San Giovanni Paolo II – candidato a Patrono d’Europa e Dottore della Chiesa”, lo spettacolo itinerante con i Piccoli Tamburini della Città di Cascia, il concerto dell’Orchestra Melodia Italiana e il tradizionale spettacolo pirotecnico che concluderà i festeggiamenti.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

A Palazzo Mauri la mostra personale di Angela Cacciamani

Spoleto

Ztl Spoleto, cambiano gli orari. E fino a settembre scooter e moto limitati in Ztl A1

Spoleto

Cantanti e Coro del Teatro Lirico Sperimentale al 69° Festival dei Due Mondi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Valnerina

Festa della Rosa e delle Rite, a Roccaporena pellegrini da ogni parte del mondo | Il programma

Comunicati Stampa

Dal lungo esilio alla Guerra di Spagna: a Perugia si racconta Giaele Angeloni, l’eroina dimenticata dell’antifascismo

Spoleto

Istituto Nazareno, morta suor Ottavina: oggi i funerali

Perugia

Via dell’Ala impraticabile per le radici: pedonale con 23 pini abbattuti subito e nuova strada parallela

Spoleto

Ospedale Spoleto, audizione in Regione. Lisci: “Importante occasione di dialogo”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!