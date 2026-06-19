Festa della Rosa e delle Rite, a Roccaporena pellegrini da ogni parte del mondo | Il programma - Tuttoggi.info

Torna a Roccaporena, il 20 e 21 giugno 2026, la Festa della Rosa e delle Rite, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione ritiana. Due giornate che richiamano pellegrini e visitatori da ogni parte del mondo, nel segno della devozione a Santa Rita e della condivisione dei valori che da sempre caratterizzano questo territorio.

Tra gli eventi più significativi menzione d’onore per il Memorial Don Sante Quintiliani con l’incontro sportivo “Sacerdoti vs Sindaci”, in programma sabato 20 giugno alle ore 11.30, momento simbolico che celebra i valori che Don Sante ha saputo trasmettere a generazioni di giovani: lo sport come strumento di crescita, aggregazione, educazione e solidarietà. Per la comunità di Cascia, Don Sante non rappresenta soltanto una figura religiosa di straordinaria umanità, ma uno dei principali artefici dello sviluppo sociale, educativo e spirituale di Cascia. Fu proprio lui a intuire l’importanza di valorizzare la devozione popolare legata a Santa Rita attraverso iniziative che coinvolgessero l’intera comunità. Tra queste, la Festa della Rosa e delle Rite, nata per celebrare il simbolo più caro alla Santa di Cascia e a tutte le donne che portano il suo nome, è divenuta negli anni un appuntamento identitario per Roccaporena e per migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

Il programma religioso prenderà il via sabato 20 giugno con la celebrazione eucaristica per i benefattori e la suggestiva veglia itinerante dedicata alla vita di Santa Rita. Domenica 21 giugno, dopo il benvenuto ai pellegrini e la tradizionale consegna delle rose, si svolgeranno la processione e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Renato Boccardo. Accanto ai momenti spirituali, la manifestazione offrirà anche occasioni di approfondimento culturale e di intrattenimento. Tra gli appuntamenti in programma la Conferenza Scientifica Internazionale “San Giovanni Paolo II – candidato a Patrono d’Europa e Dottore della Chiesa”, lo spettacolo itinerante con i Piccoli Tamburini della Città di Cascia, il concerto dell’Orchestra Melodia Italiana e il tradizionale spettacolo pirotecnico che concluderà i festeggiamenti.