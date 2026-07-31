Ad Assisi si apre la due giorni del Perdono: il programma degli eventi principali - Tuttoggi.info

Tutto pronto per il Perdono di Assisi, che – pochi giorni prima dell’arrivo del Papa – si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo dove San Francesco ricevette dal Signore il dono dell’Indulgenza plenaria. Q



Dopo il triduo di preparazione presieduto da monsignor Felice Accrocca, la giornata dell’1 agosto si aprirà con il tradizionale “Perdono degli assisani”: “Sono molto lieto – le parole del vescovo, monsignor felice Accrocca – di partecipare al Perdono degli assisani, l’antica tradizione che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città serafica fino alla Porziuncola, un luogo molto caro a San Francesco. In questi quattro mesi dal mio ingresso in diocesi, per le vie di Assisi, mi capita di incontrare tante persone, sia assisani che turisti. Questo pellegrinaggio rappresenta un momento spirituale di preghiera, per prepararsi all’indulgenza della Porziuncola, il grande ‘dono’ che il Poverello di Assisi ha chiesto per l’intera umanità, ma sarà anche una bella occasione per incontrare gli abitanti di Assisi e percorrere un tratto di strada insieme alla comunità diocesana con la quale sono stato chiamato a ‘camminare’ insieme”. Il ritrovo è fissato per sabato mattina alle ore 5,30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del Comune ad Assisi; da lì si passerà per l’antica via mattonata per poi raggiungere la Basilica di Santa Maria degli Angeli dove alle ore 7 il vescovo presiederà la santa messa.

L’1° agosto si terrà poi l’apertura della Solennità, con la solenne eucaristia delle 11 presieduta da fra Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, al termine della quale si terrà la tradizionale Processione di “Apertura del Perdono”. Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio ai pellegrini provenienti dall’Abruzzo con una celebrazione presieduta da fra Simone Calvarese, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo-Lazio-Umbria. Alle 19 i primi vespri della Solennità insieme al pellegrinaggio della Città di Assisi, ancora presieduti da monsignor Accrocca: durante la celebrazione il sindaco Valter Stoppini offrirà simbolicamente l’incenso. La giornata si concluderà alle ore 21.15 con una Veglia di preghiera presieduta da fra Massimo Travascio, Custode del Protoconvento della Porziuncola.

Domenica 2 agosto il Perdono e la Dedicazione della Porziuncola saranno scandite da numerose celebrazioni eucaristiche, tra cui quella delle 11.30 presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, Legato Pontificio per le Basiliche Papali di Assisi. Il 2 agosto alle 14.30, è previsto anche l’arrivo della 44ª Marcia Francescana “Respira la vita”, mentre alle 19 ci saranno i secondi Vespri della Solennità, presieduti da fra Marco Vianelli, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna; in questa giornata, la Basilica resterà aperta fino alle 23. Le celebrazioni conclusive prevedono il 3 alle 8 la messa presieduta da monsignor Accrocca e, alle 11, la celebrazione eucaristica presieduta da fra Massimo Tunno, Ministro provinciale dei Frati Minori di Lecce. Diversi anche gli appuntamenti laici/culturali: il 31 luglio, alle ore 16.30, sarà inaugurata la sezione antica del Museo della Porziuncola insieme alla mostra San Francesco alla Porziuncola, dedicata alla rappresentazione del Poverello nella storia dell’arte e al luogo del suo transito terreno. La serata proseguirà alle 21 con il tradizionale Concerto del Perdono, intitolato “Cento anni in musica. Omaggio a San Francesco d’Assisi”, eseguito dalla Banda musicale della Guardia di Finanza.