Oscar italiano del Cicloturismo 2026, vince l’Umbria con la Ciclovia del Trasimeno - Tuttoggi.info

La Ciclovia del Trasimeno ha vinto il Green Road Award 2026, l’Oscar italiano del Cicloturismo assegnato ogni anno alle Regioni che si distinguono nella promozione di vie verdi, mobilità sostenibile e turismo lento.

Il riconoscimento è stato consegnato a Sanremo, in occasione dell’11^ edizione del premio. A rappresentare l’Umbria l’assessore regionale al Turismo Simona Meloni. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e sindaco di Panicale Giulio Cherubini, a testimonianza del lavoro condiviso tra la Regione e le istituzioni locali per la valorizzazione del lago e del suo territorio.

La Ciclovia del Trasimeno è stata scelta tra 33 candidature presentate dalle Regioni italiane e valutate da una giuria composta da giornalisti, esperti di turismo, ambiente, mobilità, ospitalità e mondo della bicicletta.

“La vittoria della Ciclovia del Trasimeno all’Oscar italiano del Cicloturismo 2026 è per l’Umbria un motivo di grande orgoglio e conferma la qualità del lavoro che stiamo portando avanti per affermare la nostra regione come destinazione di riferimento per il turismo lento, sostenibile e accessibile – ha dichiarato l’assessore Meloni – Parliamo di un anello che ha un’accessibilità a 360° e che permette di vivere il lago in bicicletta, attraversando borghi, paesaggi naturali, aree protette, punti panoramici e comunità accoglienti. Una ciclovia che incarna pienamente lo spirito della nostra campagna di promozione turistica: vivere l’Umbria è vivere davvero”.

Il presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Cherubini, dal canto suo, ha sottolineato che “la comunità del Trasimeno è davvero grata per questo riconoscimento che è il frutto di un grande investimento corale ma anche e soprattutto della meraviglia del nostro territorio. Sette tappe, otto comuni e un percorso che passa lungo le sponde del Lago e poi per i borghi iconici, ma anche per i luoghi più naturalistici di un ecosistema che è il quarto lago d’Italia. Siamo particolarmente lieti che sia stato apprezzato il grande lavoro messo in campo con il progetto Trasimeno per tutti che fa di questa ciclovia un’infrastruttura accessibile davvero a tutti e a tutte”.

La Ciclovia si sviluppa per 58,4 chilometri lungo il perimetro del lago, attraversando Passignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant’Arcangelo, Castiglione del Lago, Borghetto e Tuoro sul Trasimeno. Dal percorso sono inoltre raggiungibili Monte del Lago, Campo del Sole, l’Oasi naturalistica “La Valle”, Isola Polvese e Isola Maggiore. Prevalentemente pianeggiante e percorribile durante tutto l’anno, l’itinerario dispone di parcheggi di corrispondenza, pannelli informativi, fontane, panchine, aree picnic, punti ristoro, strutture ricettive bike friendly, servizi di noleggio e assistenza, colonnine per la riparazione e punti di ricarica per le biciclette elettriche.

Nelle motivazioni, la Giuria ha definito il percorso che abbraccia il Trasimeno “un autentico gioiello custodito nello scrigno verde d’Italia”, capace di intrecciare storia, tradizioni, natura e borghi in un’unica identità e di proporre un’esperienza turistica accessibile, inclusiva e fruibile in ogni stagione.

Per l’Umbria si tratta di un ritorno sul gradino più alto del podio a 11 anni dalla vittoria ottenuta, nella prima edizione del premio del 2015, dalla Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Gli altri riconoscimenti dell’edizione 2026 sono stati assegnati alla Puglia, seconda con il Giro ad Anello del Gargano, e, al terzo posto ex aequo, al Piemonte con la Ciclovia Via del Mare e al Lazio con la Ciclovia Etruria. Menzioni speciali sono andate a Sardegna, Toscana, Calabria e Abruzzo, mentre la Francia è stata premiata come destinazione straniera bike friendly.