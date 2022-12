Davide Rampello tra eremi e caramelle, Pascelupo protagonista su 'Striscia la Notizia' - Tuttoggi

L’inviato di Striscia – oltre ad ammirare l’eremo di San Girolamo, ancora abitato dagli Eremiti camaldolesi, e l’abbazia di Sant’Emiliano in congiuntoli, monastero benedettino duecentesco oggi abbandonato – ha raccontato la storia della famiglia Scarinci, che a Pascelupo ha creato un laboratorio dolciario artigianale dove si producono a mano caramelle particolari.

“Si tratta di gocce di natura, cristalli di benessere senza zucchero – ha raccontato Rampello – Si usano infatti solo erbe officinali e piante benefiche del territorio come facevano i monaci. Sapienza botanica e pratiche artigianali in oltre 30 caramelle di diversi gusti. Anche il confezionamento è amico dell’ambiente con un sacchetto biodegradabile e un astuccio in cartone. Artigiani come Francesco e la sua famiglia sono beni culturali viventi, producono attimi di bontà e racchiudono l’anima un po’ mistica del territorio”.