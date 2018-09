Dal birrificio Flea arriva “Sans Papiers”, la prima birra artigianale al mondo fatta d’aria

Viene dall’aria la nuova nata del Birrificio Flea di Gualdo Tadino. Si chiama “Sans Papiers – Biere de l’Air” ed è stata presentata oggi (venerdì 14 settembre), a Milano, all’interno del ristorante “Gesto” in zona Navigli.

La produzione della nuova birra rappresenta l’applicazione perfetta del concetto di economia circolare. In un’epoca in cui la reperibilità di acqua potabile sta diventando, globalmente, una criticità sempre più rilevante, la missione del progetto “Sans Papiers” è di utilizzare acqua estratta direttamente dall’umidità dell’aria. Questo processo avviene grazie a un macchinario alimentato da energie rinnovabili che filtra l’aria conservandone l’acqua. A completamento di ciò, le altre materie prime utilizzate per la produzione, malto e frumento, provengono da coltivazioni biologiche a Km 0 e sono lavorati con metodi del tutto artigianali nel birrificio Flea di Gualdo Tadino.

Tutto questo fa di prodotto completamente unico al mondo nel suo genere. Il progetto Sans Papiers è frutto di una collaborazione tra il Birrificio Flea e Alessio e Martina Lucattelli, due giovani imprenditori umbri che hanno dato vita, partendo da Perugia, alla catena di ristoranti “Gesto” caratterizzati da una spiccata attenzione alle tematiche di ecosostenibilità.

“Con Sans Papiers – sottolinea l’amministratore di Flea Matteo Minelli – il birrificio Flea, grazie alla preziosa collaborazione di Alessio e Martina Lucattelli nella gestione tecnica e commerciale, andrà a rafforzare la propria posizione nel settore della produzione di birre artigianali. L’obbiettivo che ci poniamo è quello di offrire al consumatore un prodotto di eccellenza completamente ecosostenibile, che consenta di uscire da modelli di consumo omologanti della società contemporanea. Le opportunità che presenta il mercato sono davvero rilevanti, facendo auspicare, sotto il profilo economico, il raggiungimento di importanti risultati già nel 2018-19”.

“È davvero emozionante – aggiunge Martina Lucattelli, titolare di Gesto – essere i primi al mondo nella produzione di una birra completamente sostenibile. Questo è il primo passo verso la realizzazione di prodotti rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”.

Sans papiers è una birra chiara viva non filtrata e non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia, a bassa gradazione (Alc. 4,8% Vol.), con un gusto ed un packaging inedito, adatta a molteplici occasioni di consumo sia come accompagnamento a pietanze che bevanda fuori pasto. Disponibile in bottiglie da 50 cl, sarà inizialmente disponibile online sul sito www.sanspapiersbeer.com e, successivamente, inserita nel settore della ristorazione e nei circuiti della grande distribuzione.

Le birre prodotte da Flea, azienda fondata nel 2013 dalla famiglia Minelli, sono sempre più apprezzate dal mercato e premiate da esperti internazionali. In cinque anni la produzione del birrificio gualdese è andata aumentando oltre le migliori aspettative con ulteriori prospettive di sviluppo in Italia e all’estero. Per rispondere alle esigenze del mercato, da qualche mese sono cominciati i lavori di ampliamento del Birrificio che porteranno la capacità produttiva ad aumentare di ben cinque volte rispetto a quella attuale.

